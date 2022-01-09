柬埔寨首相訪緬甸 尋政變危機解方

柬埔寨反對用西方制裁的方式解決緬甸問題！柬埔寨外交部8日宣布，首相洪森本周出訪緬甸時，不會與被關押的全民盟領袖翁山蘇姬會面，並打算以「不同的方式」協助解決緬甸政變危機，但外交部並沒有透露相關細節。緬甸政變後，東協國家對此態度不一，但身為輪值主席的洪森向來支持緬甸軍政府。

另闢蹊徑解決困局

根據《路透社》報導，柬埔寨外交部8日在首相洪森出訪緬甸時表示，洪森將不會與緬甸反對派領袖、在軍政府政變後遭關押的全民盟領袖翁山蘇姬見面。由於東協將於17日舉辦外交部長高峰會，因此洪森的表態對於未來部長會議是否會定調對緬甸政變的態度有影響，外界也相當關注。

洪森的出訪也是緬甸軍政府於去年2月政變後，首次迎接外國領袖的出訪，在政治承認上具有一定的重要性。洪森自己也是在1997年政變後奪權上台，這也讓緬甸軍政府領袖敏昂來感到非常高興，表示感謝柬埔寨對緬甸軍政府的支持；柬埔寨外交部長布拉索昆也批評過去汶萊主張與翁山見面的要求不切實際。

東協需更重視緬甸

緬甸軍政府自去年選舉失利後，在2月以政變的方式將翁山蘇姬與全民盟的官員通通逮捕，並以高強度的手段對抗議民眾進行鎮壓，造成至少1398人死亡、11328人遭到軍政府逮捕。軍政府雖承諾上台後會於1年內重新舉行大選，但國際對於軍政府相當不信任，西方國家紛紛對緬甸軍政府與國營企業發動制裁。

馬來西亞《星報》一篇分析文章認為，東協需要更團結處理緬甸問題，如處理緬甸問題的特使不應該每年都因輪值要求而替換等，東協若不以一個全面的計畫處理緬甸問題，未來到2023年由印尼輪值主席，以及後續的國家都永遠要面對這個棘手的政治難關。

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