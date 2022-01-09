國際奧委會主席巴赫再為中國舉辦冬奧和人權問題辯護

（德國之聲中文網）盡管全球新冠疫情進一步惡化，國際奧委會主席巴赫再次表示排除取消北京冬奧會的可能性。「中國實行清零政策，這意味著，它是極其嚴格和嚴謹的。」巴赫在接受 《星期日世界報》（Welt am Sonntag）采訪時如是介紹。該報將這篇對巴赫進行的專訪文章命名為：「巴赫先生，您在侮辱人類的智商嗎？（Wollen Sie die Menschheit für dumm verkaufen, Herr Bach?）」

針對中國的動態清零防御策略，有一些近來在北京參加測試賽的運動員提出了不滿和擔憂。對此，巴赫表示：「我認為人們擔憂的不是整個防疫政策，而是一些規定的執行在測試賽中出現問題，有時甚至采取了更嚴格的規定。」但是，巴赫介紹：「我們已經提出了相關問題。受到批評的措施將得到糾正。」

具體改變

這位68歲的國際奧委會主席補充道：「（運動員）將不再需要在機場等待檢測結果。在特別艱辛的巴士旅程中，運動員將獲得適當的休息機會。檢測結果呈陽性但無症狀的人不必去醫院，而是可以在適宜的酒店完成隔離。」

中國主辦方正在創建被稱為「防疫泡泡」的閉環系統。巴赫指出，所有工作人員以及各國運動員都被要求接種疫苗，進入「泡泡」後，每人每天都要接受新冠檢測。「一旦進入『泡泡』，就不得（在冬奧會結束前）離開。一方面，這些措施比東京夏季奧運會時的更加嚴格。當時，東京閉環系統內的疫苗接種率略低於90%。另一方面，在北京這個閉環系統內的互動將更加輕鬆，」巴赫稱贊道。

對中國破壞人權視而不見？

《周日世界報》的記者指出，冬奧會在一個維吾爾族等少數群體，受到關押、折磨、強奸、羞辱和殺害的國家舉行，這是否有悖奧林匹克價值觀。巴赫解釋說：「因為奧運會本身就是一個反例。它們根據國際奧委會的規則在每個主辦國舉行，運動會尊重人權、遵守《奧林匹克憲章》和主辦城市合同。我們由此確保沒有歧視，每個人都遵守同樣的規則，每個人都受到同樣的保護，確保自由的新聞報道，中國的情況是，奧運場館內的互聯網將向參賽者開放，而那裡一般並非如此。國際奧委會沒有評估奧運會以外的人權狀況的任務；我們不是一個世界政府。這一討論屬於聯合國人權理事會的範疇。」

「但國際奧委會是一個強大的世界組織，然而你們對中國發生的事情視而不見」，《周日世界報》的記者追問道。巴赫回答說：「這些問題必須在相關機構中得到澄清，而我們看到那裡有截然不同的立場。聯合國所有成員國只在一件事上達成了一致：那就是支持奧運會。這是一個再清楚不過的信息了。聯合國的這一立場不僅在（奧運期間）休戰決議中表達過，而且在之前的許多決議中也可以看到。因此，國際奧委會的政治中立性始終都得到國際社會的認可。」

與彭帥會面在即？

上個月初，由人權觀察，歐洲足球支持者協會以及保護記者委員會在內的七大非政府組織組成的體育與人權聯盟發表公開信，譴責國際奧委會在彭帥事件中與北京政府合作。

中國網球名將彭帥在中國社交媒體微博上發帖稱自己被中國前國務院副總理張高麗性侵之後，其安危受到國際社會的廣泛關注。在彭帥的行蹤撲朔迷離之際，巴赫曾與這位大滿貫雙打冠軍進行過兩次視頻通話，是目前僅有的為外界所知的彭帥與中國境外人士的接觸。然而，在兩次視頻通話後，國際奧委會因沒有提供視頻錄像或談話記錄而受到批評。這加劇了人們對彭帥是否真正能夠自由發言或移動的疑慮。彭帥之後在接受境外媒體訪問時，否認自己曾寫過和說過被性侵。

巴赫曾表示本月將與彭帥在北京會面。當被《周日世界報》問及會面的具體時間時，巴赫表示：「（彭帥事件）牽掛著我和我們所有人。這樣的人道主義案例特別容易觸動人心。人們必須看到，最重要的人權是人身完整權。我不明白說服自己相信這種人身完整權的努力為何能被稱為『合作』。相反，這是一個嚴格意義上的人道主義做法，我們正在通過靜默的外交手段來解決問題。這就是我們安排在1月份與她會面的原因。她也欣然接受了我們的邀請。」

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