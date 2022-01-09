北約：不會為滿足俄羅斯製造「二等成員國」

（德國之聲中文網）北約成員國外長在周五（1月7日）通過視頻會議討論了俄羅斯在烏克蘭邊境的屯兵問題。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）說，俄軍仍在繼續集結。

「我們支持烏克蘭。」斯托爾滕貝格說，北約不能對侵犯國家主權的行為作出妥協，北約允許每個國家選擇自己的進程加入北約。

「我們准備與俄羅斯進行軍備控制談判，包括常規武器和核武器，但這必須是對等的。」斯托爾滕貝格說，「我們不能陷入這樣一種局面：我們有二等的成員國，北約作為一個聯盟不允許保護這些成員國。」

他說，「沖突的風險是真實存在的。俄羅斯的侵略行動嚴重破壞了歐洲的安全秩序。」

去年12月，俄羅斯提出了一份表達不滿並提出要求的清單，其中包括北約停止東擴、不吸收原蘇聯加盟共和國加入北約。

北約則表示俄羅斯不可以對北約成員資格擁有否決權，也不可以對北約發號施令。與此同時，俄羅斯向烏克蘭邊境派遣了大約10萬軍隊。

最近，非北約成員國瑞典和芬蘭的領導人表示，在俄羅斯屯兵烏克蘭邊境之後，他們指出，是否加入北約是本國的自決權利。

北約成員國怎麼說？

在周五北約外長的會談結束後，拉脫維亞外交部長林克維奇（ Edgars Rinkevics）稱開了一個「好會」。他在推特上說，盟友的團結、高效的集體防御和對我們伙伴的支持是應對俄羅斯咄咄逼人行為的主要手段。

他還說：「我們准備與俄羅斯進行對話，但不會以犧牲我們的價值觀、關鍵原則為代價。」

外交官們表示，在如何最好地處理俄羅斯問題上目前仍然存在分歧。一位法國政府官員告訴法新社，「俄羅斯提出對話，我們絕不能害怕，即使俄羅斯提出的建議並不都是我們可以接受的。」

對俄羅斯發出明確警告

歐盟委員會主席馮德萊恩和慕尼黑安全會議主席、前德國駐美大使伊辛格（Wolfgang Ischinger）等歐盟領導人呼籲歐盟更多地參與危機處理，但沒有具體說明這種參與除了「安全協調員」之外還可能做什麼。

無論如何，西方國家已經發出警告，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，將產生「嚴重後果」。

美國務院稱，國務卿布林肯向烏克蘭外長庫萊巴(Dmitri Kuleba) 保證，華盛頓「堅定不移地支持烏克蘭的獨立、主權和領土完整」。

下周將有兩場與俄羅斯的會晤

美國和俄羅斯兩國官員定於下周在日內瓦會晤。

北約-俄羅斯理事會會議將於下周三舉行。這是自2019年以來首次舉行這樣的會議。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】