健康引疑慮！金正恩後腦杓現神祕貼布痕 專家指兩原因

北韓領導人今天低調過38歲生日，與往年一樣未出席慶祝活動，官媒未發表祝賀文章，官方也沒有標示為國定假日，而依然很年輕的金正恩身體狀況總是備受矚目，他最近在黨全體會議上除了明顯變瘦以外，後腦杓又被拍到貼布的痕跡，再度引來外界好奇。

根據朝鮮中央電視台5日公布的影像畫面，金正恩上月27日到31日召開勞動黨中央委員會第8期第4次大會，可以清楚看到金正恩的後腦杓留有長時間貼過貼布後撕下的痕跡，與去年7月被拍到後腦勺貼著一塊貼布的情況差不多。