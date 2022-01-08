健康引疑慮！金正恩後腦杓現神祕貼布痕 專家指兩原因
北韓領導人今天低調過38歲生日，與往年一樣未出席慶祝活動，官媒未發表祝賀文章，官方也沒有標示為國定假日，而依然很年輕的金正恩身體狀況總是備受矚目，他最近在黨全體會議上除了明顯變瘦以外，後腦杓又被拍到貼布的痕跡，再度引來外界好奇。
根據朝鮮中央電視台5日公布的影像畫面，金正恩上月27日到31日召開勞動黨中央委員會第8期第4次大會，可以清楚看到金正恩的後腦杓留有長時間貼過貼布後撕下的痕跡，與去年7月被拍到後腦勺貼著一塊貼布的情況差不多。
有醫師指出，有可能是在摘除腫塊或脂肪瘤後，貼過的貼布導致。但也有人認為金正恩貼的是緩解頭痛的貼片，一名中醫師指，高度肥胖的金正恩很可能需要服用安眠藥緩解失眠和精神壓力，而長期服用可能會出現頭痛或幻覺等症狀，因此貼的可能是用於緩解頭痛的貼片。
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