與俄羅斯會談前夕 北約敲定外交、嚇阻雙軌策略

俄羅斯下周起將與美歐盟友分別舉行安全會議，烏克蘭情勢成焦點；北大西洋公約組織（NATO）7日先召集外長開會，秘書長史托騰柏格表示，為對俄會談破裂預作準備，若俄國侵略烏克蘭，北約盟友將強化東翼部署，且實施嚴厲經濟制裁。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日舉行記者會表示，俄羅斯在烏克蘭邊境部署近10萬名士兵，計畫在短期內增兵兩倍。

布林肯說，俄國還惡意散布假訊息，謊稱局勢緊張是因為烏克蘭、美國與北約挑起衝突，這都是俄羅斯的操縱（gas-lighting）；俄國藉著挑起反對北約東擴的辯論，混淆其在烏克蘭邊境增兵的事實。

美國總統拜登上月兩度與與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話，同意持續舉行戰略對話；俄方10日將與美國資深官員舉行雙邊戰略穩定對話、參與12日北約-俄羅斯理事會會議，及13日的歐洲安全與合作組織會議。

「俄羅斯必須降低烏克蘭緊張情勢，才可能在下周的對話中取得進展。」布林肯說，美國也準備好強力回應俄羅斯的進一步侵略。

北約與美國對此達成一致立場，都採雙軌策略，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北約對俄羅斯有「強大的嚇阻與防禦」及「有意義的對話」，俄羅斯願上談判桌是好事，對話必須基於歐洲安全的核心原則，及必須與烏克蘭協商。

史托騰柏格也說，為外交手段失敗預作準備，北約準備好應對任何威脅。

烏克蘭並非北約成員，俄方要求北約保證不同意烏克蘭加入，史托騰柏格以「非常親密的夥伴」形容烏國，稱北約支持烏克蘭，但烏克蘭並非北約成員，不適用北約的「集體防禦」原則。

美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）10日將在日內瓦，與俄國副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）舉行戰略安全穩定對話，美國國務院資深官員表示，薛曼將聽取俄方意見，並討論雙邊議題，會議結束後，薛曼將訪問布魯塞爾會晤北約和歐盟官員，轉述會議成果，並參加北約-俄羅斯理事會會議。

資深官員表示，歐洲安全與合作組織會議將由美國駐該組織大使卡彭特（Michael Carpenter）率團到維也納參與。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7日表示，將在近日內與普亭再度通話。