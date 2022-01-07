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迴力鏢叛逃？脫北者重回北韓引討論 過來人吐心聲：生活很困難

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在剛剛過去的元旦，一名2020年11月穿越非軍事區進入南韓的脫北者循相同路線重回北韓，這起事件引起韓國社會的廣泛討論。圖／德國之聲中文網
在剛剛過去的元旦，一名2020年11月穿越非軍事區進入南韓的脫北者循相同路線重回北韓，這起事件引起韓國社會的廣泛討論。圖／德國之聲中文網

在剛剛過去的元旦，一名2020年11月穿越非軍事區進入南韓脫北者循相同路線重回北韓。這起事件引起韓國社會的廣泛討論。

新年的這起脫北者重回北韓的事件被韓國媒體形容為「迴力鏢叛逃」。韓國媒體更批評軍方在邊境的守衛鬆散，竟無法阻止該名男子返回北韓。

一般而言，通過非軍事區（DMZ）叛逃的情況極為罕見。在這個長達248公里，寬約4公里的邊境地帶，除了設有鐵絲網外，兩側都有重兵把守，更設置了地雷和坦克陷阱。每當有人設法穿越非軍事區而且未被察覺，南韓軍方便會受到公眾的強烈質疑與批評。

監控上的嚴重疏失

南韓軍方周三對引起公眾對邊境安全的關注道歉。南韓聯合參謀本部議長元仁哲對國會議員們表示：「我對於這起事件造成民眾關切感到非常抱歉。我承諾盡一切努力確保類似事件不再發生。」

南韓總統文在寅稱這起事件為監控上的嚴重疏失，軍方絕不能重蹈覆轍。其發言人表示，文在寅已下令對軍隊的整體安全布局進行特別檢查。

除了軍方遭受到的批評外，人們也疑惑為何脫北者會選擇回到一個生活極為艱難的國度--至少在外人的眼裡是如此。

在新生活中掙扎求存

據報導，該名重返北韓的脫北者只能找到一份看門的工作，為了生計而掙扎。負責協助脫北者適應南韓社會的統一部則強調，除了金錢補助外，該名男子在尋找住宿和求職時都獲得幫助，而且享有醫療福利。

儘管如此，在迄今逃往南韓的3萬多名脫北者中，至少30人在過去10年間選擇重返北韓。

部分逃往南韓的脫北者表示，他們在適應全然不同的新生活時，所承受的壓力外人難以理解。一名脫北者對德國之聲表示，儘管可能被北韓政府嚴懲，她的姑姑仍選擇回國，最主要的原因是她思念留在當地的家人。

2010年從北韓清津市來到南韓的朱燦陽（音）表示，每個人回北韓的理由都不同。「一些人覺得在這裡保住工作很困難，還有人無法適應文化差異，或是覺得受到歧視。」

現年30歲的朱燦陽不會刻意隱藏自己的北韓口音，其他脫北者則認為這會引來不必要的好奇關注。朱燦陽的姑姑曾經因為口音被出租車司機詢問，對方得知她是脫北者後便將她趕下車。她表示，尤其是年長的一輩人對北韓有根深蒂固的成見，因為許多人仍保有對北韓戰爭（1950年至1953年）的痛苦記憶。

決定再次叛逃

在出租車上的遭遇，並非朱燦陽的姑姑不顧家人勸阻堅持重返北韓的原因。

「我父親的姐姐在2015年來到南韓，但她的獨生女還在北韓。她的職業是醫生，在北韓社會中是重要人物，她的女兒也成為了醫生，不想離開北韓。」

朱燦陽的姑姑難以適應南韓生活。原想作為醫生重新執業，但並未考過文憑考試，迫不得已只能在餐廳打工。2018年，雖然胞弟苦苦請求她留下，她仍決定回到朝北韓。

「她回去後我們對她的近況一無所知，因為如果我們試圖聯絡她，會給她帶來危險。」朱燦陽如是說。「但聽別人說她被安排參加會議，講述自己逃到南韓後發現那裡的生活很糟糕，所以她又選擇回國。這是宣傳手段，但她別無選擇。」

協助脫北者學習英語以獲得更好就業機會的援助組織「自由演說者國際」（Freedom Speakers Internaional）共同創辦人拉蒂格（Casey Lartigue）表示，他聽說過許多脫北者在南韓生活艱難的故事。

重返北韓的原因

「即便是那些慶幸自己逃脫的北韓難民，有時家庭狀況也會促使他們返國。一些難民在折返探望孩子或親戚時被關押在中國，隨後幾乎被強行送回北韓。」

拉蒂格表示：「我也聽說過一些案例，例如北韓難民回去送錢給親戚，因為他們不信任中介。他們想回去幫助有困難的親戚，甚至試圖帶出不敢自己逃跑的人。」

「有些人可能會疑惑為何有人會想回到北韓。但或許他們在南韓碰到的新問題，本身就是他們人生中最新遭遇的壞事。」

而對部分脫北者而言，解決辦法就是回到至少能感覺熟悉的地方。

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