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把「在明哥」植入青瓦台！南韓總統候選人提健保治禿髮

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
南韓執政黨、共同民主黨的總統候選人李在明，攝於4日。美聯社
南韓執政黨、共同民主黨的總統候選人李在明，攝於4日。美聯社

美聯社6日報導，南韓執政黨、共同民主黨的總統候選人李在明並沒有掉髮的困擾，但他近日提出力爭政府為掉髮療程付費的主張，因此享有許多禿髮選民的支持。

南韓此前選舉多聚焦於北韓核子計畫、對美關係、醜聞與經濟問題。但自從李在明本周稍早公布此一提案後，掉髮便躍升為熱門選戰議題。

據報導，每5名南韓人中，就有1人苦於掉髮，但政府營運的保險計畫目前並未涵蓋老化及遺傳因素相關的掉髮治療。李在明5日告訴記者，他認為頭髮再生療程應納入其中，並在臉書寫道，「拜託，讓我們知道您在掉髮治療期間有什麼不便，及有什麼必須反映到政策，我將提出一個完美的掉髮治療政策」。

李在明是一位直言不諱的進步派政治人物，部分批評者此前就稱他是危險的民粹分子，推動健保納入掉髮治療的政見就受到強烈抨擊。有報紙以社論抨擊，這不過是一個民粹主義驅使的拉票用競選承諾，還會導致國家保險計畫的財政穩定度惡化。

不過，禿髮民眾聚集的網路論壇與社群媒體充斥著力挺李在明政見的貼文。有網友寫道，「在明哥（Jae-myung bro），我愛您，我將把您植入青瓦台」，「總統先生閣下！您正首度在韓國給了禿頭人民新希望」。

南韓總統選舉訂於3月9日投票，南韓蓋洛普7日發布的民意調查顯示，李在明以36%領先最大在野黨、國民力量黨總統候選人尹錫悅的26%。

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