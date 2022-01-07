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印尼撤銷2,000張採煤許可 傳跟未配合先供國內發電有關

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
印尼萬丹省一處燃煤發電廠。路透
印尼萬丹省一處燃煤發電廠。路透

日經亞洲今（7）日報導，印尼政府對燃料煤出口到底還禁不禁止，現在狀況不明。周四雅加達當局撤銷2,000多張礦產開採執照，據了解，大部分是先前沒有遵守規定優先提供國內使用的業者。

印尼是全球第一大燃料煤出口國，今年元旦印尼能源部突然宣布，這個月暫時禁止燃料煤出口，理由是供應給國內燃煤發電廠的庫存太低，恐數量不足將危及供電穩定，發生大規模停電事故。當時能源部就表示，本周三（5日）會與各有關人士研究何時解禁。不過直到今日，礦商都還沒等到政府的開會通知。

煤礦商在得知這個月要被禁止出口的理由後，本周一開始，趕在5日之前，火速將原先要輸往國外的燃料煤轉供給印尼國營的公用事業公司PLN。因而一度傳出現在國內燃煤夠用了，印尼政府將很快取消出口禁令。

印尼煤礦開採協會執行長Hendra Sinadia說：「我們還在等著與政府開會。目前仍不確定關於出口政策的會議何時召開。」

原訂5日要開的會沒開，6日印尼總統佐科威（JokoWidodo）宣布，政府已經吊銷2,078張採礦執照，雖沒說明是煤礦，但外界相信多數是煤礦商持有的執照。

印尼實施所謂的「國內市場義務」（DMO）政策，規定煤礦業者必須供應年產量的25%給國營的公用事業公司PLN，並且價格不能超過每噸70美元。雅加達環球報（Jakarta Globe）說，每噸70美元約只是目前全球燃煤價格的一半。

印尼 雅加達

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