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緩解對中國大陸緊張關係 立陶宛總統請外長提具體計畫

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
立陶宛總統諾賽達，攝於2021年12月。路透/TASS
立陶宛總統諾賽達，攝於2021年12月。路透/TASS

立陶宛國家廣播電視（LRT）與「波羅的海通訊社」（BNS）6日報導，立陶宛總統諾賽達已請外交部提出如何緩解立國與中國大陸因對台關係而陷入緊張的計畫。

據報導，諾賽達的發言人亞修利奧尼斯（Ridas Jasiulionis）在聲明表示，並不是說開設台灣代表處此事是一個錯誤，「錯誤是以這個名稱開設代表處，卻沒有就此跟立陶宛總統協調，然後把他推到既成事實之前」。

亞修利奧尼斯表示，「總統邀請外交部長提出一分具體行動計畫來緩解局勢」。

諾賽達日前批評立國政府讓台灣以「台灣」、而非「台北」之名開設事實上使館的決定，亦稱該步驟並沒有跟他進行過協調。外交部長藍斯柏吉斯則於5日受訪時進行駁斥。亞修利奧尼斯則否認諾賽達立場不一致的說法，「立陶宛是一個主權國家，有權利維持跟其他國家或領域的經濟和文化關係」。

聲明指出，「台北的（台灣）代表處不是一個外交代表處，沒有違反一個中國原則」。

立陶宛 尼斯 外交部

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