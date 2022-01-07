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美日2加2會談登場！雙方將簽署新國防研發協議

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國和日本的外交及國防部長「2加2」視訊會談於台灣時間今早6時半舉行。圖為美國國務卿布林肯（左一）和日本外相林芳正（右一）。美聯社資料照
美國和日本的外交及國防部長「2加2」視訊會談於台灣時間今早6時半舉行。圖為美國國務卿布林肯（左一）和日本外相林芳正（右一）。美聯社資料照

美國和日本的外交及國防部長「2加2」視訊會談於台灣時間今早6時半舉行，討論加強雙方安全關係。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，為了深化國防合作，美日將簽署兩項協議，包括一份新的研發協議，在極音速和太空能力合作，以及一份新的5年合約，內容涉及美軍持續在日本駐紮。

路透報導，隨著台灣議題與北韓持續的飛彈威脅，美日兩國會談討論加強雙方安全關係。布林肯提到來自俄羅斯、中國和北韓的威脅漸增，表示美日聯盟「不僅要加強我們所擁有的工具，還要開發新的工具」。

布林肯表示，「我們將展開一份新的研究與發展協議，將讓我們的科學家、工程師和程式管理者更容易針對新出現的防禦相關問題合作，包含對抗極音速威脅到增進太空能力」。

染疫後正在復原中的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，這場會談有助於為美日安全聯盟的未來制定一套框架，包括不斷發展的任務，以「反映日本能力成長，能為區域和平穩定做出貢獻」。

面對鄰國頻頻試射極音速飛彈，日本致力於開發電磁軌道炮，以瞄準打擊對手的基地。日本政府上月批准創紀錄的國防預算，多達5.4兆日圓。

此外，布林肯表示，美日也會簽署一份新的5年合約，內容涉及美軍持續在日本駐紮。日本已同意5年內支付93億美元，分擔駐日美軍的維運費用。

日本 布林肯 美軍

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