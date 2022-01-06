新華社發布反諷短片「0.07無暇笑死」 英國軍情六處表感謝

新華社在1月4日通過推特發布了一則反諷短片，對英國軍情六處進行了惡搞。片名效仿諜戰片《007無暇赴死》(No Time to Die)，取名為「0.07無暇笑死」(No Time to Die Laughing)，讓兩名中國演員扮演英國特工，和美國情報部門召開秘密電話會議。影片假借兩名演員之口稱，「虛構中國債務陷阱和數據監控」只不過是為情報機關爭取更多預算的「可悲藉口」。片中的美國情報人員還要求英國特工不要購買華為手機，因為存在被設置後門程序的風險，並贈送了一部「中情局認證」的新手機。

英國軍情六處主任摩爾(Richard Moore)1月6日在推特上做出了回應：「謝謝關注(以及意外的免費宣傳)」，同時還附上了他11月30日的演講鏈接。

摩爾當時在演講中警告，中國正試圖「利用英國社會的開放性」，並「扭曲全球的公共輿論以及政治決策」。他認為，一方面，英國需要在許多領域和中國合作，但另一方面，中國是一個有著迥異價值觀的專制國家，而且正在將打壓維吾爾人、香港民主派的手段和技術出口給其他國家的政府。摩爾強調，英國情報人員需要能夠在「中國製造」之監控技術遍布全球的環境中開展行動；而「適應一個受『中國崛起』影響之世界將是軍情六處的唯一最高優先級要務」。他還希望其他國家也能對中國的債務陷阱、數據監控、政治脅迫有清醒的認知。

而在新華社的反諷影片中，兩名演員扮演的英國特工一開始也在談論摩爾提到的中國威脅，但是後來發現他們誤拿了美國的國情報告。隨後在與美國中情局官員的電話交談中，英國特工也發現其手機已經被美國監控，並且提及了2013年美國情報機關被爆料竊聽多名歐洲領導人手機的事件。

近年來，由於香港民主派遭打壓、新疆維族人遭壓迫，英國與中國之間糾紛爭吵不斷。而倫敦方面跟隨美國阻止中國電信設備巨頭華為參與其通訊網路建設，也引發了北京的怒火。

(法新社等)

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