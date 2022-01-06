加強安全領域合作 日本與澳洲簽署「互惠准入協定」

日本共同社報導，日本首相岸田文雄和澳洲總理莫里森6日舉行視訊會議，並且簽署日本自衛隊和澳洲國防軍進行聯合訓練和應對災害相關的「互惠准入協定」（Reciprocal Access Agreement）。

報導指出，日本著眼於中國大陸擴大軍力，將加強跟視為「准同盟國」的澳洲在安全領域進行合作。岸田與莫里森簽署協定後舉行會談，確認日澳兩國雙方為實現「自由開放的印度太平洋」而攜手合作。岸田在簽署儀式強調，「這是日澳安保合作邁向新階段的劃時代協定」，莫里森則指兩國將通過此一協定「實現高水準合作」。

「互惠准入協定」預先安排自衛隊與澳軍派遣部隊至對方國家進行聯合訓練或災害應對期間的法律地位和程序，像是簡化攜帶武器入境和海關手續等，可望取得日澳兩國之間部隊派遣變順暢和更方便展開安保合作的效果。

據悉，除1960年因應美日安保條約訂定「美日地位協定」（U.S.–Japan Status of Forces Agreement）外，日澳「互惠准入協定」是日本首次簽署此類協定。

日澳「互惠准入協定」將分別經日澳兩國的國內程序後生效，並將設置聯合委員會以便就運用協定展開磋商和協調。日方亦會以此為藍本，力爭跟其他「志同道合國家」締約。據悉，日本跟英國已於2021年10月啟動談判，法國亦有意跟日本締結類似協定。