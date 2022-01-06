北韓疑試射導彈 日、韓緊張紛譴責
北韓發射自去年 10 月以來第一顆導彈、並落在日本海海域，引發南韓與日本的譴責。然而，北韓領導人金正恩年末演說時曾強調，北韓2022年面臨「偉大的生死鬥」，會繼續加強其防禦能力。專家擔憂此一立場將導致 2022 年類似的導彈危機不斷。
日韓緊張又氣憤
BBC報導指出，北韓於 5 日對日本海地區試射一枚導彈，為該國自去年 10 月以來首次導彈試射，並再次無視聯合國對其設下的彈道與核武試驗禁令，因此引發南韓與日本的譴責。日本防衛大臣岸信夫表示，該一彈道導彈飛行了約 500 公里（310 英里）；韓國聯合參謀本部（JCS）則在一份聲明中指出，南韓與美國情報部門正在密切分析進一步細節。
對於北韓本次的試射行為，紐約時報指出，日本內閣總理大臣岸田文雄表示，此舉令人遺憾，且日本政府會更加密切的落實預警和監視機制。南韓總統文在寅則呼籲北韓與南韓展開對話，避免相關軍事行動，使區域的不穩定局勢在冬奧與南韓 3 月 9 日總統大選前急速惡化。
區域緊張氛圍增溫
然而，文在寅近期密切期待美國與南韓共同宣佈朝鮮戰爭正式劃下句號，鼓勵多方合作、共同化解南北韓緊張局勢，並進一步實現朝鮮半島無核化。但至今美國仍維持對北韓的敵對政策，而金正恩在年終談話中則強調，「朝鮮半島軍事環境日益不穩定，平壤將繼續加強其防禦能力」的立場下，朝鮮戰爭宣告結束仍遙遙無期。
矛盾的是，金正恩也在其年終談話中提到，北韓正面臨一場「偉大的生死鬥爭」，加快發展和提高人民生活水平是今年的目標之一。而南韓近期也測試其第一枚潛射彈道導彈，作為對北韓「挑釁」行為的回應。
卡內基國際和平基金會核政策項目Ankit Panda 更指出，金正恩的立場可能會導致 2022 年充滿類似的朝鮮導彈危機，且雖日前聯合國警告，北韓弱勢兒童與老人因為新冠肺炎疫情與國際問題面臨飢餓危機，但「這不太可能阻止北韓推進其武器計劃」。
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