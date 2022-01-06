英能源政策補助民眾 供應商活不下去

隨著國際能源價格飆漲，英國政府積極提供民眾能源帳單減稅、限制能源價格上限等補助措施，導致能源供應商不得不自行吸收因此上漲的成本，卻可能面臨破產的命運。能源業界於5日能源行業會議上呼籲，政府若直接補助能源公司，建立可提供貸款的基金會，更有助於平穩能源價格。

能源政策討好民眾

《BBC》報導，英國商務次長科瓦坦於5日主持能源行業的會議，與能源企業討論如何解決能源危機，但結果顯示，英國能源政策傾向提供民眾補助，而忽略了能源供應商與工商企業。

其中，英國能源帳單原本需要負擔5%的增值稅，此徵稅本意在減少對化石燃料的依賴，但為了因應能源危機，考慮暫緩徵收此稅務。目前英國實施「溫馨之家」的能源補助政策，提供每次能源帳單都能得到140英鎊的折扣。而英國政府表示，規劃再加碼，不僅增加折扣金額，並擴大適用民眾的範圍。

供應商盼補助

然而，讓英國民眾歡欣鼓舞的能源補助，卻讓能源供應商苦不堪言，因為能源價格折扣，將導致供應商被迫「買高賣低」，自行吸收能源價格上漲的成本，面臨破產危機。《BBC》報導，擁有超過1萬家國內客戶的能源公司Zog Energy 已於去年不敵能源價格高漲而倒閉，其他小型能源供應商也陸續倒閉。

能源業界於5日會議上呼籲，政府可以直接建立救助基金，允許供應商在能源價格飆漲時，直接向政府貸款，並在能源價格下跌時償還。業界人士指出，此措施能夠平息國內能源價格飆漲的狀況，同時能進一步防止供應商破產。

而在能源供應商與民眾還在為政府補助爭論不休時，有大量能源需求且沒有任何價格折扣的企業恐成為最大受害者。許多公司都曾於去年聖誕節恐慌表示，「公司將在2022年破產」。但政府消息人士則指出，能源價格隨節慶有著極大的波動，平安夜的能源價格是現在價格的3倍之多，所以「企業所謂的世界末日並不存在」。

【更多精采內容，詳見 】