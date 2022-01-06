美、俄會議將啟 美國務卿說重話

「緩和緊張局勢」與「繼續保持威嚇」俄國二選一！針對俄國與烏克蘭邊境的緊張局勢，美國國務卿布林肯於5日強調，如果俄羅斯不減輕對烏克蘭的壓力，美、俄下週的日內瓦會議將不會任何進展。他說，如果俄羅斯選擇強硬進攻烏克蘭，則將面臨「嚴重的後果」。

美、俄會議恐無進展

因應下週即將展開美國與俄羅斯於日內瓦的重要會議，《CNN》報導，美國國務卿林布肯警告說，俄羅斯若不主動緩和烏克蘭邊境的緊張局勢的話，美、俄雙方將「很難在任何一個領域取得共識與實際進展。」

林布肯表示，目前俄羅斯有兩條方向可以選擇，其一是主動退讓，以「緩和緊張局勢」；另外一個選擇則是「繼續保持武裝威嚇」。他警告，如果俄羅斯對烏克蘭發動侵略，就準備面對相當「嚴重的後果」。

美國白宮秘書帕薩琪於5日也表示，美國計畫於下週三的日內瓦會議中提出俄羅斯種種不當的行為，包括使用化學武器或干涉選舉等。她說，「美國將以結果導向的方式來進行對談，如果俄羅斯展現誠意，就會有實際成果。」

德國表態

《法新社》報導，布林肯曾對德國官員警告說，俄羅斯的入侵可能意味著，該國將關閉與德國之間的天然氣管線。天然氣也被視為俄羅斯用來對付歐洲的籌碼。

德國外交部長貝爾博克對此表示，如果俄羅斯將天然氣作為制約歐洲的武器的話，德國也將與歐洲夥伴聯合採取有效措施。

烏、俄長年衝突

日前俄羅斯與烏克蘭關係日益緊繃，俄羅斯已在與烏克蘭的邊境集結10萬人以上的軍隊，隨時有爆發武力衝突的可能性。烏克蘭與西方國家一再警告，俄羅斯不要進行進一步的侵略行動。但俄羅斯政府當局則否認計畫發動襲擊，並辯稱，北大西洋公約組織對烏克蘭的支持將對俄羅斯西翼造成嚴重威脅。

過去，烏克蘭與俄羅斯之間就曾因克里米亞問題爆發衝突，俄羅斯2014年3月以捍衛該地區的俄語公民權利為藉口，強勢併吞克里米亞地區。隨後，烏克蘭與俄國頻繁發生交火事件，估計造成3千位平民死亡。最後在德國與法國的斡旋下，兩國才於2015年簽署了和平協議。

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