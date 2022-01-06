快訊

華航發6個月年終 還比照軍公教調薪4%

又是美國航線！ 華航傳再增一名本國籍女副機師確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立陶宛總統未被徵詢台灣代表處名稱？外長駁：都有討論

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯。 圖／法新社
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯。 圖／法新社

立陶宛總統諾賽達日前受訪表示，政府允許台灣以「台灣」（Taiwanese）之名開設代表處是個錯誤，並稱「代表處的名稱並未徵詢過我的意見」，外交部長藍斯柏吉斯5日駁斥此一說法，指自己跟諾賽達在駐立陶宛台灣代表處開設之前協調過「所有步驟」。

立陶宛國家廣播電視（LRT）報導，面對記者提問外交部是否跟總統討論過台灣代表處的名稱時，藍斯柏吉斯答稱，「不僅在代表處開設之前跟總統討論過一切，而且所有步驟得到積極協調」。

藍斯柏吉斯接著表示，他不想再討論這個議題，「因為，正如我們所看到的，一些國內政策細節很快轉到我們的外交政策，總統跟我都不想要這種情形」。

藍斯柏吉斯指出，立陶宛政府對於台灣代表處的決定與諾賽達總統自己的立場及外交部公開討論的政策相符，「我們正跟夥伴合作以便解釋立陶宛立場穩固，立陶宛沒有做過什麼能被視為違規的事情。這是我們的主權權利。立陶宛已承受（中國大陸發起）的行動才是一種違規，立陶宛如今才是因其基於價值立場而遭到懲罰的一方」。

立陶宛 外交部 北京

延伸閱讀

外交部：兩億美元投資基金 優先考慮赴立陶宛企業

立陶宛與歐盟執委會對話 討論因應中國貿易脅迫

立陶宛遭中國經濟脅迫 美國貿易代表戴琪聲援

美德外長聲援立陶宛 強調各國有外交政策自主權

相關新聞

立陶宛總統未被徵詢台灣代表處名稱？外長駁：都有討論

立陶宛總統諾賽達日前受訪表示，政府允許台灣以「台灣」（Taiwanese）之名開設代表處是個錯誤，並稱「代表處的名稱並未...

越航東京飛河內航班遭炸彈威脅 被迫降落福岡後重飛

越南航空局（CAAV）5日發布新聞稿指出，越南航空公司VN5311/NRT-HAN航班原定當天上午10時30分從日本東京...

不再提台灣？立陶宛總統：支持與「台北」建立非外交貿易辦事處

立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nauseda）今天推文說，立陶宛有權和世界上其他國家與地區發展關係，他支持與「台北」...

台灣也面臨挑戰！分析師：美中台緊張情勢 成亞洲2022年最大風險

一名政治風險分析師認為，美國與中國大陸在台灣問題上的緊張關係，將是未來一年亞洲所面臨的最大風險。

北韓疑試射導彈 日、韓緊張紛譴責

北韓發射自去年 10 月以來第一顆導彈、並落在日本海海域，引發南韓與日本的譴責。然而，北韓領導人金正恩年末演說時曾強調，北韓2022年面臨「偉大的生死鬥」...

美、俄會議將啟 美國務卿說重話

「緩和緊張局勢」與「繼續保持威嚇」俄國二選一！針對俄國與烏克蘭邊境的緊張局勢，美國國務卿布林肯於5日強調，如果俄羅斯不減輕對烏克蘭的壓力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。