立陶宛總統未被徵詢台灣代表處名稱？外長駁：都有討論

立陶宛總統諾賽達日前受訪表示，政府允許台灣以「台灣」（Taiwanese）之名開設代表處是個錯誤，並稱「代表處的名稱並未徵詢過我的意見」，外交部長藍斯柏吉斯5日駁斥此一說法，指自己跟諾賽達在駐立陶宛台灣代表處開設之前協調過「所有步驟」。

立陶宛國家廣播電視（LRT）報導，面對記者提問外交部是否跟總統討論過台灣代表處的名稱時，藍斯柏吉斯答稱，「不僅在代表處開設之前跟總統討論過一切，而且所有步驟得到積極協調」。

藍斯柏吉斯接著表示，他不想再討論這個議題，「因為，正如我們所看到的，一些國內政策細節很快轉到我們的外交政策，總統跟我都不想要這種情形」。

藍斯柏吉斯指出，立陶宛政府對於台灣代表處的決定與諾賽達總統自己的立場及外交部公開討論的政策相符，「我們正跟夥伴合作以便解釋立陶宛立場穩固，立陶宛沒有做過什麼能被視為違規的事情。這是我們的主權權利。立陶宛已承受（中國大陸發起）的行動才是一種違規，立陶宛如今才是因其基於價值立場而遭到懲罰的一方」。