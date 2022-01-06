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馬士基被擠下 全球貨櫃海運龍頭換人做

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
最新數據顯示，馬士基（Maersk）現已不是全球最大的貨櫃海運商。 路透
最新數據顯示，馬士基（Maersk）現已不是全球最大的貨櫃海運商。 路透

彭博報導，丹麥的馬士基（Maersk）集團現在不是全球最大的貨櫃海運公司了。

根據海運諮詢機構Alphaliner周三（5日）公布的最新資料，以運輸量能計算，總部在瑞士日內瓦的地中海航運公司（Mediterrranean Shipping Co.，簡稱MSC）超越馬士基，拿下世界第一。MSC船隊現在可載運428萬4,728個標準20呎貨櫃，比馬士基多出1,888個。兩家公司的市占率，目前都是17%。

彭博指出，馬士基在1975年首先進入貨櫃貿易市場，幾十年來都是這個業界的冠軍。做為先驅，馬士基所造的貨櫃船經常大到破紀錄。最近還投資可以碳中和的甲醇動力來源的船隻。

如果以自家擁有的船隊運輸量能計算，馬士基還是最大。因為MSC的船隊中，65%的量能來自承租的船，而馬士基這個比率只有42%。

去年，新冠疫情為貨櫃海運業帶來獲利最豐的一年。但在這之前的十年間，多數時間貨櫃海運業者掙扎於賺不到錢。

兩家公司對名次互換，態度都低調。MSC執行長Soren Toft以電子郵件回覆說：「我們從沒有設下特別目標要成為最大的公司。」他強調聚焦獲利成長。馬士基執行長施索仁（Soren Skou）上月接受媒體訪問時表示過，是不是保持第一大並不重要，馬士基正投資擴充利潤較高的陸路物流系統。

疫情 瑞士

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