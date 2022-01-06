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美德外長對話 指俄脅迫烏克蘭、中國霸凌立陶宛

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿布林肯。美聯社
美國國務卿布林肯。美聯社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5日會晤德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）表示，反對任何國家以武力改變另一國家的邊界，或對他國外交政策、結盟對象指手畫腳，俄羅斯不能這樣對待烏克蘭，中國大陸也不能這樣對待擴大與台灣合作的立陶宛，美國將與德國、北約等盟友合作協調，支持烏克蘭與立陶宛。

針對即將舉行的美俄雙邊及多邊安全對話，布林肯表示，「在有一把槍頂著烏克蘭腦門的威脅和情勢升級的氛圍下，很難取得任何實質進展。」

布林肯所指為10萬名俄軍駐紮烏克蘭邊境的事，布林肯說，美德將俄羅斯對烏克蘭的行動，視為對歐洲安全穩定的急迫挑戰；美德譴責俄國在烏克蘭邊界增軍，並散布虛假訊息，誣指烏克蘭尋求挑起雙邊衝突。

布林肯表示，烏克蘭一事關乎基本的國際關係原則，例如，一個國家不能簡單地透過武力來改變他國的邊界，或對他國的外交政策、結盟對象指手畫腳，抑或是建立征服鄰國的影響力。

「若俄羅斯選擇升級情勢，美國將迅速應對」，布林肯說，美國、德國、北約、歐盟、七大工業國集團（G7）都清楚，若再度侵略烏克蘭，俄羅斯將面臨重大後果，一旦俄國入侵烏克蘭，德方就會關閉天然氣管線北溪2號（Nord Stream 2）。

布林肯表示，這條管線目前沒有運作，若俄羅斯再次侵略烏克蘭，未來肯定很難見到有天然氣從這條管線流過，這是歐洲用來對抗俄羅斯的手段。

貝爾博克表示，「若俄羅斯再次破壞烏克蘭主權將面臨嚴重後果」，唯一的出路是對話。

美國總統拜登上周與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話後，敲定密集外交對話，以討論安全局勢，包含美俄官員9日到10日將舉行雙邊戰略穩定對話、12日舉行北約-俄羅斯理事會會議，及13日的歐洲安全與合作組織會議。

有關中國大陸，布林肯說，北京政府試圖霸凌不滿300萬人口的立陶宛，要求歐美企業停止使用立陶宛製造的商品和零件，否則可能會失去中國大陸市場，凡此種種就只是因為立陶宛選擇擴大與台灣的合作。

布林肯重申，全球各國都應當能不受脅迫地決定其外交政策，美國將會持續和盟友夥伴合作，反對中方脅迫。

貝爾博克說，針對氣候變遷、疫情大流行等全球挑戰，唯有與中國大陸合作才能解決，同時，德國將堅定不移捍衛價值觀，在對中政策上，德國將與歐盟和美國密切協調。

布林肯5日與德國外長對談，6日將和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）一道，與日本外相防長舉行線上2加2會談，7日線上會晤日本外務大臣林芳正（Yoshimasa Hayashi）。

國防部發言人柯比（John Kirby）5日表示，有很多議題可討論，美國對台灣的立場不變，很顯然地美日都不樂見現狀被片面改變，尤其是動武；美國的一個中國政策不變，國防部多年來持續以國會兩黨支持的方式，協助台灣自我防衛的意圖也不變。

烏克蘭 布林肯 俄羅斯

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