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哈薩克斯坦民眾抗議浪潮不斷

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）在這個哈薩克斯坦最大城市，周三又有數千人走上街頭示威抗議。警方使用了眩暈彈和催淚瓦斯，但無法阻止示威者沖擊市府。

據報道，有數名穿警察制服的男子放下了頭盔和盾牌，擁抱抗議者。一名抗議者稱， “他們加入了我們的行列”。當事警察不願接受記者采訪。

因汽油價格上漲，上周末，哈薩克斯坦多個城市開始出現騷亂，延續至本周。僅在阿拉木圖，周二就有 5000 多人走上街頭，舉行反政府示威游行。該國內政部稱，有200多名示威者被捕，95名警察在沖突中受傷。

作為對示威抗議浪潮的回應，托卡耶夫（ Kassym-Schomart Tokajew ）總統周三解散了現政府。此前，他宣布曼吉斯托（ Mangystau ）和阿拉木圖兩大都市進入緊急狀態，地方當局宣布實施宵禁。

在獨裁統治的哈薩克斯坦發生抗議的情況很罕見。2019年托卡耶夫從長期執政的前任總統納扎爾巴耶夫手中接過總統權力。

納扎爾巴耶夫擔任哈薩克斯坦總統的時間長達近30年。很多人權組織指控他侵犯人權、壓制異議以及主持專制政權。2019年，納扎爾巴耶夫辭去總統職務後繼續擔任國家安全會議主席，仍然是哈薩克斯坦的最高領導人。

納扎爾巴耶夫被看作是俄羅斯總統普京的親密盟友。哈薩克斯坦也是俄羅斯最重要的貿易伙伴國之一。

俄羅斯呼籲以和平方式緩解哈薩克斯坦國內紛爭。俄外交部周三在莫斯科發表聲明稱，應“在憲法和法律框架內，通過對話，而非街頭騷亂” 解決問題， “我們希望局勢迅速恢復正常”。聲明強調，俄方關注局勢的發展。

土耳其外交部也發表了類似聲明稱，“我們堅信哈薩克斯坦政府能度過這場危機。”

德國聯邦政府表示，正在“非常密切”關注著哈薩克斯坦當前的事態發展。外交部發言人在柏林表示，“局勢平息下來是至關重要的”，對話很重要。

（法新社，路透社）

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