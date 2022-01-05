強調德美關係重要性 德國外長開啟上任後首次訪美之行

本周三（1月5日）德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）在出訪美國前強調德美關係的重要性時說：「越艱困的時期堅實強大的友誼就顯得越發重要。作為歐洲人我們沒有比美國更強大的伙伴。借著這次華盛頓之行，我想清晰地表明我們對跨大西洋關係有多麼的重視。」

美國前總統川普在任時期，德美關係曾一度陷入低谷。川普並不看重與傳統盟友之間的關係。但是拜登擔任美國總統以來曾多次強調，他希望將與盟友之間的關係恢復到以前的狀態。

貝爾博克此次訪問美國的行程安排很短，僅有8個小時。她的行程安排包括與美國國務卿布林肯和眾議院議長佩洛西舉行會談。

俄羅斯問題將是會談重點

一段時間以來，俄羅斯在與烏克蘭的邊境線上大舉集結兵力，西方國家指控俄羅斯蓄意入侵烏克蘭。

貝爾博克將是上任來第二次與美國國務卿布林肯舉行會晤。去年12月，她曾在英國舉辦的7國集團外長峰會上與布林肯進行過交流。貝爾博克表示，歐洲和美國都認為，俄羅斯會為自己的行動「付出代價」，同時「對話是解決危機的唯一途徑」。

「我們現在正進入一個決定性階段，重要的會談將在各個層面進行。儘管會談的形式各不相同，但我們作為跨大西洋合作伙伴向莫斯科政府傳達的信息始終是相同的，」她說。

明天（6日），烏克蘭、俄羅斯、德國和法國的代表將在莫斯科就烏克蘭危機舉行磋商。俄羅斯和美國的外交代表還計劃於1月10日和11日在日內瓦舉行會談。12日，俄羅斯和北約代表將單獨舉行談判。

聯合國估測，2014年以來，烏克蘭東部武裝衝突已經造成超過13000人死亡。

盡管貝爾博克表示跨大西洋伙伴將一致應對俄羅斯，但是俄羅斯向歐洲輸送天然氣的北溪2號管道仍可能成為爭執的焦點。

長時間以來美國一直反對北溪2號天然氣項目。美國方面認為，這會導致對俄羅斯能源的過度依賴。但是德美之間在這個問題上還是達成了妥協。

貝爾博克所在的綠黨和美國一樣在北溪2號項目上都持有保留意見，但是與綠黨聯合執政的社民黨卻是這一項目的最大倡導者之一。

隨著德國國內逐漸關閉核電站和火力發電站，德國對能源進口的依賴也變得越來越大。

貝爾博克行前在一份聲明中表示，「我不僅是作為外交部長前往華盛頓，而且是作為一個堅定的民主人士和議員。」作為綠黨黨員，預計她在訪美期間還會同美方代表談及氣候政策等議題。

（德新社、美聯社）

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