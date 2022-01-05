Omicron解決棘手問題？德國不抵制北京冬奧 也不派高官出席

德國《每日鏡報》從政府圈內獲得消息稱，聯邦總理蕭茲（Olaf Scholz）不會發出德國任何政治人物都不准去北京出席冬奧會的指示。消息稱，蕭茲不想正式外交抵制北京冬奧會。

不過《每日鏡報》的這篇報導指出，真正幫助蕭茲解決這個棘手問題的是新冠病毒新變種奧密克戎（Omicron）造成的旅行風險。也就是說，蕭茲也可以以疫情加重為由不前往北京出席冬奧會。

去年12月底，德國聯邦德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）和內政部長費澤爾（Nancy Faeser）均表示不會去北京出席冬季奧運會。這兩名聯邦部門首長還表示，此為個人決定，並非外交抵制的政治決策。

當時貝爾博克外長對德新社說：「我是超級體育迷，但絕對不會在這個時候出席冬奧。過去，歷屆外交部長也通常不出席。」負責體育事務的內政部長費澤爾經由內政部發言人解釋說，「僅出於大瘟疫考慮」，就無意親赴北京。

去年12月6日，美國白宮方面宣布，由於中國對人權的侵犯，美國將不派官方代表團參加2022年北京冬季奧運會。白宮發言人還特別提到了中國在新疆的種族滅絕行為。此後，澳洲、加拿大和英國紛紛表示抵制北京冬奧會。

但歐盟成員國之間一直仍在協調，尚未對是否抵制北京冬奧會的問題上得出一致的結論。

此間，德國政府也已經多次被問及對抵制北京冬奧會的態度。但政府發言人的回應都是未置可否，僅強調歐盟成員國仍在協商過程中。

歐洲國家中，法國表示不會加入外交抵制行列。法國總統馬克宏稱此舉「意義不大，沒有必要」。法國教育部長布朗凱（JeanMichel Blanquer）強調，法國將繼續譴責中國的侵犯人權行為。他本人將不會前往北京，代表法國政府與會的將是體育部長馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）。

奧地利總理內哈默（Karl Nehamme）則在去年12月中旬表示，該國不會派高層官員參加北京冬奧會。他說，「這不是外交抗議或抵制，只是因為中國對新冠防控提出極高要求，而且中國這樣做也是有道理的」。

德國《每日鏡報》撰文指出，這顯示出歐洲國家在是否抵制北京冬奧會的問題上並沒有一個固定的指導方針，但是德國將不會派出高級別政治代表出席北京冬奧會開幕式。文章指出，總理蕭茲沒有出席冬奧會的計劃。

德國外交部表示：「目前我們觀察到中國令人十分擔憂且不斷惡化的人權狀況。」《每日鏡報》的報導指出，無論德國聯邦政府是否派遣政府代表出席北京冬奧會，都會繼續保留進行雙邊和多邊批評的權利。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】