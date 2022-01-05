稱新冠肺炎為「中國病毒」 紐約市長籲白宮：應向美國華人道歉

1月4日，新年第一天剛剛宣誓就任的紐約市長亞當斯（Eric Adams）在記者會上表示：「現任美國總統應該站出來，以美國人民的名義向華人社區道歉......我希望他對這個國家的華人居民說，我們為說過的話，做過的事道歉。在疫情期間，我們造成了人們與華人社區的對立。」

在記者會上，亞當斯還宣布了一系列幫助唐人街和該市其他地方小商家的倡議。他說，他將在當日向拜登發出正式信函，並表示，「我們永遠不會允許橢圓形辦公室（美總統辦公室）被用來攻擊我們國家的人」。

白宮目前尚未對此做出置評。民主黨人士一直譴責川普常談論新冠病毒來源於中國，並在一次集會上稱新冠是「功夫流感」，並指這些表態鼓勵了反亞裔言論。

在總統競選期間，拜登將川普圍繞中國和病毒的言論稱為「隨意的種族歧視」。今年5月，拜登簽署了一項立法，以打擊反亞裔仇恨犯罪上升。之前在三月中旬，佐治亞州發生大規模槍擊事件中，造成8人死亡，其中6人是亞裔女性。

根據加州州立大學聖貝納迪諾分校（San Bernardino）仇恨與極端主義研究中心的數據，去年第一季度，在美國最大城市中向警方報告的反亞洲仇恨犯罪同比增長189％。同期紐約此類犯罪增長262％。

（據彭博社）

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