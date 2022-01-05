經濟頹勢緊急 土總理3年來首訪沙國

為了國家生存，土耳其總理艾爾段3日透露他將於2月訪問沙烏地，這是3年來艾爾段首次訪問沙烏地，由於2018年土耳其華郵記者卡舒吉在沙烏地駐伊斯坦堡使館遭謀殺，讓艾爾段非常不滿，沙國與土國的關係也急轉直下。不過由於土耳其這2年來遭疫情與通膨困擾，因此轉而向沙國示好，盼獲得沙國金援、緩解通膨。

土沙關係曾尷尬

根據《半島電視台》報導，艾爾段在社群媒體發布影片表示，他將於2月訪問沙烏地阿拉伯。這將是艾爾段3年來首次踏上沙烏地訪問，土耳其與沙烏地的關係原本因華郵記者卡舒吉謀殺案而變差，卡舒吉遭謀殺時，艾爾段就不斷批評沙烏地「官方」不適宜的作為，不過卻從來沒有指名道姓可能的幕後黑手：沙國王儲薩勒曼。

土耳其與沙烏地的關係也曾因為利比亞內戰與敘利亞內戰分別支持不同陣營而陷入僵局，波灣國家甚至指控土耳其資助恐怖主義。但在經濟因疫情與通膨變差的情況下，土耳其悄悄與周圍阿拉伯國家恢復交流，外交部長恰武什奧盧去年5月就已先訪問沙烏地。艾爾段更拜訪阿聯酋、卡達等國家尋求金援。

不惜手段搶救通膨

不過目前並未獲得波灣國家具體承諾金援，也讓艾爾段一個頭兩個大。根據《英國廣播公司》報導，土耳其的通膨率已經達到36%，遠高於一般國家的2%通膨警戒線。土耳其央行雖然試圖透過升息緩解通膨，但成效非常有限，貨幣里拉去年大跌44%、燃料、原物料通通大漲，讓民眾深受其苦。

土耳其大城伊斯坦堡的官員甚至表示，當地的平均生活費已大漲50%，未來在電價大漲50%、瓦斯費漲25%下，生活費只會更高。《CNN》也提到，艾爾段在出席商會演講時，甚至呼籲商人與有錢人要與國家一同捍衛里拉的幣值，自己也會設法吸引外國投資。整體來看幾乎是已經到了山窮水盡的地步。

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