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海藻包裝可食用 不佔土地更環保

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
Notpla設計總監辛巴拉表示，選擇海藻作為替代性塑料的原料，是因為海藻不僅生長快速，還不佔用土地。（Photo on Pixbay under C.C. License）
Notpla設計總監辛巴拉表示，選擇海藻作為替代性塑料的原料，是因為海藻不僅生長快速，還不佔用土地。（Photo on Pixbay under C.C. License）

可食用塑料的原料再添海藻一名生力軍！過去就出現以農產品為原料的可食用塑料，而英國公司Notpla將以海藻為原料製作出薄膜包裝，取代一次性塑料。該公司設計總監辛巴拉表示，海藻不僅生長迅速、還不與農作物爭地，更能從空氣中吸收二氧化碳。近日該公司已獲得1千萬英鎊的融資，將再度擴大生產線，也預計拓展業務至歐洲各地。

可以吃的塑料種類多

富比士雜誌》報導，可以食用的塑料製品已經不是新聞，EnviGreen創辦人艾許瓦就曾以香蕉、植物油與馬鈴薯等12種原料開發出可以食用的塑料，將塑料袋直接丟入煮沸的水中，則只需要15秒就能直接分解，分解後的液體並可供食用。

他自信表示，「這種塑料袋，完全可以食用，甚至連上面的彩色噴墨塗料也是可以吃的，也不用擔心動物誤食的問題。」但在世界缺糧危機下，以農作物作為替代性塑料的原料，並未受到肯定。

海藻原料很環保

隨著塑料汙染愈來愈嚴重，聯合國統計顯示，全球每年都產生3億噸的塑料垃圾，且有60%的塑料都還潛藏在土壤或大海中。《CNN》報導，而Notpla一改以農產品製作塑料替代品的方式，選擇以海藻作為原料，製造可用於食物包裝、外帶盒塗層等的透明薄膜。

Notpla設計總監辛巴拉說，最初將海藻視為解決世界塑料問題的方法，是因為它生長迅速、並且能從空氣中吸收二氧化碳。而且海藻種類相當多元，可以以收穫或養殖的方式取得。他補充說，「海藻不使用土地，且不需要使用殺蟲劑。」

Notpla 近日獲得英國政府機構 Innovate UK 和非營利組織的資助，新一輪融資將用於增加塗層的生產，同時進一步開發以海藻為原料的紙張與多功能的薄膜。該公司去年也與外食訂購平台合作，在英國測試使用了3萬個餐盒，計畫於2022年提供餐盒至歐洲各地。

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