聽新聞
test
0:00 / 0:00
北韓稱金正日發明捲餅且熱賣 脫北者：誰吃得起？
英國每日郵報報導，北韓官媒勞動新聞近日宣稱，是北韓領導人金正恩的已故父親金正日在2011年發明捲餅。
勞動新聞不顧北韓食物短缺的現狀，宣稱金正日發明「小麥捲」，而且小麥捲在北韓熱賣。
最近北韓官方發布影片，說金正恩對這種墨西哥食物「很有興趣」。影片顯示，北韓民眾在平壤金城食品廠外一個路邊攤大啖捲餅。
影片還顯示一幅畫，畫中金正日在一間製作捲餅的廚房裡燦笑。
不過，聯合國人權專家說，北韓食物短缺使民眾「有餓死的風險」。
生於北韓菁英家庭、2014年脫北的李賢勝也說，多數北韓人根本無法想像能吃到捲餅，「大多數人沒錢買外國食物，就算有錢，也沒法吃。在1990年代，喜歡麵包和奶油的人會被說成背叛社會主義」。他說，通常北韓沒有可以做出外國食物的原料。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言