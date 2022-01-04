北韓稱金正日發明捲餅且熱賣 脫北者：誰吃得起？

英國每日郵報報導，北韓官媒勞動新聞近日宣稱，是北韓領導人金正恩的已故父親金正日在2011年發明捲餅。

勞動新聞不顧北韓食物短缺的現狀，宣稱金正日發明「小麥捲」，而且小麥捲在北韓熱賣。

最近北韓官方發布影片，說金正恩對這種墨西哥食物「很有興趣」。影片顯示，北韓民眾在平壤金城食品廠外一個路邊攤大啖捲餅。

影片還顯示一幅畫，畫中金正日在一間製作捲餅的廚房裡燦笑。

不過，聯合國人權專家說，北韓食物短缺使民眾「有餓死的風險」。

生於北韓菁英家庭、2014年脫北的李賢勝也說，多數北韓人根本無法想像能吃到捲餅，「大多數人沒錢買外國食物，就算有錢，也沒法吃。在1990年代，喜歡麵包和奶油的人會被說成背叛社會主義」。他說，通常北韓沒有可以做出外國食物的原料。