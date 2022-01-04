德國聯邦議院體育委員會主席反對抵制北京冬奧

（德國之聲中文網）這位前冬季二項運動健將周二（1月4日）在柏林/勃蘭登堡電台上表示，「我們應該去那裡，表明我們的立場，給我們的運動員打氣，以能為他們多少減輕些負擔。」

去年12月15日起擔任新屆聯邦議院體育委員會主席的這位社民黨籍議員指出，「政界人士應去那裡，試著開誠布公談論那些事情，清晰表明我們想要什麼。」他還表示，德國亦該爭取主辦奧運。他補充說，「如果我們想辦得更好，那就得爭取奧運來德國。我們有能力在德國奉獻一屆出色的、有可持續性的賽事」。

烏爾里希議員是1980冬季奧運金牌得主。從政之前，作為運動員和教練，他曾參加過11屆冬奧。

不久前，他的前任在離職之際曾表達了抵制北京冬奧會的願望。

出於對中國政府違反人權行為的抗議，美國政府決定抵制北京冬奧。華盛頓指控北京在新疆地區對維吾爾族人實行「種族滅絕」。英國、澳大利亞、加拿大等西方盟友也加入抵制行列。聯邦德國政府尚未作出決定，致力於尋求歐洲統一立場。

（體育新聞社）

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