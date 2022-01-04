快訊

北韓官方稱金正日發明捲餅且熱賣 脫北者：誰吃得起？

法國發現新變種病毒株IHU具46種突變 已12人確診

德國聯邦議院體育委員會主席反對抵制北京冬奧

德國之聲 / 德國之聲
圖／德國之聲中文網
圖／德國之聲中文網

（德國之聲中文網）這位前冬季二項運動健將周二（1月4日）在柏林/勃蘭登堡電台上表示，「我們應該去那裡，表明我們的立場，給我們的運動員打氣，以能為他們多少減輕些負擔。」

去年12月15日起擔任新屆聯邦議院體育委員會主席的這位社民黨籍議員指出，「政界人士應去那裡，試著開誠布公談論那些事情，清晰表明我們想要什麼。」他還表示，德國亦該爭取主辦奧運。他補充說，「如果我們想辦得更好，那就得爭取奧運來德國。我們有能力在德國奉獻一屆出色的、有可持續性的賽事」。

烏爾里希議員是1980冬季奧運金牌得主。從政之前，作為運動員和教練，他曾參加過11屆冬奧。

不久前，他的前任在離職之際曾表達了抵制北京冬奧會的願望。

出於對中國政府違反人權行為的抗議，美國政府決定抵制北京冬奧。華盛頓指控北京在新疆地區對維吾爾族人實行「種族滅絕」。英國、澳大利亞、加拿大等西方盟友也加入抵制行列。聯邦德國政府尚未作出決定，致力於尋求歐洲統一立場。

（體育新聞社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

北韓稱金正日發明捲餅且熱賣 脫北者：誰吃得起？

英國每日郵報報導，北韓官媒勞動新聞近日宣稱，是北韓領導人金正恩的已故父親金正日在2011年發明捲餅。

俄烏邊界風雲緊 北約外長7日開會討論

俄羅斯對北大西洋公約組織（NATO）提出多項要求後，北約表示，成員國外長7日將召開緊急視訊會議，來討論俄國在烏克蘭周邊集...

立陶宛總統：允許以「台灣」之名設代表處是個錯誤

波羅的海通訊社（BNS）報導，立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nauseda）四日說，政府允許台灣以「台灣」名稱在該國設...

德國聯邦議院體育委員會主席反對抵制北京冬奧

這位前冬季二項運動健將周二（1月4日）在柏林/勃蘭登堡電台上表示，「我們應該去那裡，表明我們的立場，給我們的運動員打氣…

哈利、梅根與英國皇室破冰有望？查爾斯破天荒聲明大讚他

英國哈利王子與妻子梅根去年三番兩次在公開訪問時砲轟皇室的運作、還暗指內部有人種族歧視超嚴重，氣得皇室其他重要成員從伊莉莎...

發表防核戰聲明後 中國外交部：仍會更新核武庫

中、美等5國昨天聯合發表防止核戰的聲明後，中國外交部官員今天表示，中國沒有大幅擴張核武庫的計畫，但會繼續更新核武庫使其更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。