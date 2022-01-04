立陶宛政府內外交困 美拉盟友聲援

美國國務卿布林肯周一 (1月3日)與9個北約會員國的外長進行通話，除了討論俄羅斯與烏克蘭邊界情勢外，也聚焦中國政府對立陶宛進行政治與經濟的雙重施壓。

國務院在發布的聲明中寫道：「國務卿強調美國承諾繼續與我們所有的跨大西洋盟國和伙伴進行密切磋商和協調，通過威懾丶防御和對話努力實現局勢的緩和。 他們還強調，面對中國不斷升級的政治壓力和經濟脅迫，他們與立陶宛站在一起。」

近日，布林肯在與義大利丶法國丶德國丶英國與歐盟外長通話時，都有關注中國向立陶宛施壓的事情，也多次公開堅定聲援立陶宛。

在布林肯上周與意大利外長通話後，美國國務院以發言人普萊斯 (Ned Price) 的名義發布公開聲明，內容提到美意外長都認為，中國不斷升高政治施壓與經濟脅迫，會危及美國與歐洲的繁榮與安全，所以兩國強調聲援立陶宛的重要性。

立陶宛政府支持率創10年新低

盡管美國持續在公開場合支持立陶宛，但立陶宛國內最近公布的民調卻顯示，政府的支持度創下10年來的新低。根據立陶宛國家廣播及電視台 (LRT) 12月28日的報導，立陶宛民調機構Vilmorus上個月底發布的民調顯示，立陶宛人民對政府的信心從11月的21%下降至12月的17.3%，而不信任度則是從39.6%上升至47.8%。

該民調機構的負責人蓋迪斯 (Vladas Gaidys) 向媒體表示，在這之前，僅有2009年至2012年的政府支持率比現任政府還低。最新的民意調查顯示，立陶宛人民對總理希莫特 (Ingrida Simonyte)的信任度從11月的33%下降到12月的30.5%。不贊成希莫特的表現的受訪者比例則是從11月的49.6%上升至12月的52%。

此外，立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）的支持率從11月的21%下降至12月的15.3%，不支持率則是從11月的59.8%上升至12月的66.4%。民調機構的調查發現，蘭茨貝爾吉斯與交通部長斯庫歐迪斯 (Marius Skuodis) 被視為是立陶宛經濟制裁白俄羅斯國有化肥制造商失敗的眾矢之的。

事件源自於美國對該白俄羅斯企業的經濟制裁於12月8日生效後，立陶宛鐵路公司卻持續與該公司有商業往來，這也使蘭茨貝爾吉斯與斯庫歐迪斯受到民眾質疑，並宣布請辭，但兩人被總理希莫特留任。

反觀，民調顯示立陶宛目前最受歡迎的兩位政治人物分別為總統瑙塞達 (Gitanas Nauseda) 與反對黨「立陶宛社會民主黨」的領袖布林克維丘特 (Vilija Blinkevičiūtė)。兩人在12月民調中的支持率分別是52.5%與43.8%。

反對支持台灣聲浪

布林克維丘特則在12月31日公開批評現任立陶宛政府的對中政策，稱政府的對中政策「不專業」。她表示，若她的政黨目前在執政的話，她會決定讓台灣的代表處以「台北」而非「台灣」的名義開設代表處。她說：「我們不會做出導致立陶宛陷入經濟戰中的決定。」

布林克維丘特警告，中國與立陶宛持續惡化的經濟關系可能會在2022年嚴重影響立陶宛的經濟。她說：「沒有人知道中國的下一個決定為何，以及那個絕對會對立陶宛經濟丶產業丶企業與人民帶來什麼影響。政府應該要衡量這些因素。」

此外，立陶宛前總統阿達姆庫斯 (Valdas Adamkus) 近日也公開批評現任政府對台灣議題的處理，表示與中國發生沖突將使立陶宛受到巨大損失。他說，承認台灣應該是要由世界中有影響力的主要國家提供決定結果，而非由立陶宛一樣的小國來帶頭。

(綜合報導)

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