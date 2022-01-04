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五大國發表聲明： 核戰爭打不贏、也不能打

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）美、俄、中、法、英５個核大國在周一（1月3日）發表的聯合聲明中表示，"我們堅信必須防止核武器進一步擴散"，"我們確認，核戰爭打不贏、也不能打。" 這一聲明的全稱是《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》。

法新社評論認為，同時擁有聯合國安理會常任理事國身份的這５國聯合發表聯合聲明的舉動十分罕見。這一聲明發表在今年將舉行的核不擴散條約審查會議之前。會議將由法國協調。簽署於1968 年的《核不擴散條約》（NPT）旨在禁止核武器擴散。

根據白宮發布的英語聲明文本，這世界５強撇開目前導致中、俄與西方國家關系緊張的分歧，明確表示："避免核武器國家之間發生戰爭和降低戰略風險是我們的首要責任"。聲明稱，"鑑於使用核武器將造成影響深遠的後果，我們還確認，核武器--只要它們繼續存在--就應用於防御目的、懾止侵略和防止戰爭。"

5國在聲明中還表示："我們願保持並進一步增強各自國家的措施，以防止未經授權或意外使用核武器。"

俄羅斯為此次聲明發出動議。克裡姆林宮表示，歡迎５國聲明的簽署，並稱希望此舉有助於緩解全球緊張局勢。 俄外交部在一份聲明中說："我們希望，在當前國際安全局勢嚴峻背景下，同意發表這樣的政治聲明能有助於緩和國際緊張局勢。"

克裡姆林宮發言人佩斯科夫對俄新社表示，莫斯科仍認為核國家之間"有必要"舉行峰會。

中國方面稱，該聲明能夠在5個核大國當中增加相互信任。周一當天，中國外交部副部長馬朝旭接受媒體采訪，稱這是五國領導人首次就核武器問題發表聲明，體現了五國防止核戰爭的政治意願，也發出了維護全球戰略穩定、減少核沖突風險的共同聲音。

法國政府也表示，將繼續推動雙邊以及多邊的核武控制。

該聯合聲明發表之際，亦正值世界大國就重啟與伊朗核協議有望達成共識。有爭議的該協議簽署於 2015 年，因 2018 年美國退出，該協議奄奄一息。

（法新社，路透社）

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