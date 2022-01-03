南韓政府將天然氣列為永續能源 招致外界抨擊
南韓政府將天然氣列為有助於減少碳排的能源，已招致外界抨擊。
彭博資訊報導，南韓環境部在2021年12月30日宣布，將液化天然氣（LNG）歸類為可加速實現環保目標的能源，但未納入核能。環境部表示，LNG為過渡能源，不應被視為百分之百的綠能，但LNG對捨棄化石燃料至關緊要。
然而，環境部頒布的這項規定，已引發社運團體關注，他們擔心，這項規定過於寬鬆，可能為民間部門利用、燃氣發電投資人也可能藉此宣稱自己是綠色產業。
儘管南韓力拚在2050年前實現碳中和，但當局仍將天然氣視為能源轉型的要角。南韓政府的立場與歐盟類似，歐盟也計劃將部分天然氣與核能列為永續能源。
環境部並表示，將依據利害關係人的回饋，每二或三年更新這個類別，並將觀察全球趨勢，以持續評估核能。
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