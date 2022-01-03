丹麥公衛權威：疫情可能兩個月內結束

英國每日郵報報導，丹麥政府衛生部轄下的國家血清研究所首席流行病學家蒂拉．克勞斯（Tyra Grove Krause），3日接受丹麥電視二台訪問時說，血清研究所最新研究顯示，新冠病毒變異株Omicron使人住院的風險是Delta變異株的一半，這讓丹麥政府萌生希望，丹麥疫情可能在兩個月內結束。

克勞斯說：「我想我們會在未來兩個月內看到這一點，接著我希望疫情會開始消退，而我們能恢復正常生活。」

克勞斯說，傳染力極強的Omicron看來比較溫和，所以會有更多人感染而不會出現重症，這將使社會達到相當的群體免疫。不過她強調，首先還是要應付Omicron造成的疫情高峰。

克勞斯說：「疫情會在1月底達到高峰，2月感染壓力下降，醫療體系的壓力隨之下降。」