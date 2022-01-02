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罕見！可疑人士元旦投奔北韓「生死未卜」 南韓軍方等嘸北韓回應

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圖／德國之聲提供
圖／德國之聲提供

韓國聯合參謀本部稱，1月1日晚間21點20分左右發現偷渡者後，立刻在軍事分界線非軍事區的韓方一側展開了搜索，但是士兵們並沒能找到偷渡人員，而監控設備則發現，當事人已經成功越境。

聯合參謀本部在一份聲明中表示我們確認，當事人在22點40分左右跨越了軍事分界線，逃往了北方。聲明還強調，目前無法確認偷渡者是否還活著。1月2日早晨，韓國聯合參謀本部向朝鮮方面發送消息，試圖確認偷渡者的人身安全。但是朝鮮方面並未回復。

韓國方面還表示，目前並未發現朝鮮軍方有異常動向。

偷越邊境在韓國也是違法行為。而朝鮮更是在2020年初新冠疫情剛剛在中國爆發時，就全面封鎖了邊境，開始執行異常嚴格的防疫措施。2020年夏天，朝鮮領導人金正恩更是宣布全國進入緊急狀態，緣由則是一名脫北者又從韓國偷渡回了朝鮮，而這名偷渡者疑似出現了新冠病毒感染症狀。

不過，朝鮮方面至今沒有確認出現過任何新冠病毒確診感染病例。

朝鮮半島上的軍事分界線是全球最為戒備森嚴的邊境線之一，全長248公裡，兩側是總寬為4公裡的非軍事區，外側還有地雷陣、鐵絲網、陷阱等設施。朝韓雙方均派重兵在非軍事區外駐守，因此偷渡事件很少發生，從韓國偷渡前往朝鮮更是罕見。

2020年，一名韓國漁業官員在分界線遭到軍人射殺，其遺體也被火化。朝鮮方面指責其非法越境。

(法新社、路透社、美聯社)

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偷渡 脫北者

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