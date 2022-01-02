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文在寅明發表任內最後新年賀詞 或將談及特赦朴槿惠

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
南韓總統文在寅1日在國家公墓燒香悼念愛國烈士與戰爭死難者。歐新社
南韓總統文在寅1日在國家公墓燒香悼念愛國烈士與戰爭死難者。歐新社

南韓總統文在寅3日將在青瓦台發表任內最後一次新年賀詞，料將強調為實現全民團結及邁向全球領先的堅定決心。他是否會談及特赦前總統朴槿惠的背景及兩韓關係改善方案，也備受外界關注。

青瓦台相關人士上月13日表示，「完全克服危機」和「邁向領先國家的元年」將成為新年賀詞的關鍵詞。文在寅將強調南韓應儘早克服新冠危機，在後疫情時代國際秩序重組過程中發揮領先作用，為此有必要「全民團結」。部分人士預測，文在寅將在強調全民團結重要性時，對特赦朴槿惠的背景提出說明。

發表新年賀詞後，文在寅還將以視訊方式與政界、財界人士舉行迎新會，出席人士將有國會議長朴炳錫、大法院院長金命洙、國務總理金富謙、中央選舉管理委員會盧貞姬、執政黨共同民主黨黨魁宋永吉、最大在野黨國民力量黨黨魁李俊錫及大韓商工會議所會長崔泰源等人。

文在寅 特赦 朴槿惠 青瓦台

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