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唱衰北京冬奧？加拿大奧委會執行長：憂是否能如期舉辦

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
加拿大奧委會執行長舒梅克表示，他日益擔心冬奧是否能依計畫舉辦。圖為北京冬奧場地首鋼滑雪大跳台。路透
加拿大奧委會執行長舒梅克表示，他日益擔心冬奧是否能依計畫舉辦。圖為北京冬奧場地首鋼滑雪大跳台。路透

北京冬奧距今僅有1個多月，加拿大奧委會執行長舒梅克（David Shoemaker）表示，他日益擔心冬奧是否能依計畫舉辦。

舒梅克接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時表示，「我們很擔心，我們有信心，比賽能安全地如期舉行，但我們每天都提心吊膽，早上醒來，我們都要再確認一次，我們仍然這麼覺得。」

由北美冰球隊組成的「國家冰球聯盟」（NHL）上月已表示，因疫情「嚴重干擾」，不會派球員參加男子世界冰球錦標賽。NHL周六（1日）以疫情相關理由，延後舉行90場比賽。

其他冬奧資格賽也受到疫情干擾，包括高山滑雪、雪車和冰壺。

舒梅克表示，如果加拿大奧委會認為運動員有安全疑慮，會毫不猶豫退出北京冬奧，就如同去年3月，加拿大決定不派隊參加東京奧運，東京奧運後來延後一年才舉辦。

舒梅克說，加拿大奧委會目前最關切的是，派運動員進入「北京泡泡」，而不會被檢測出陽性，以及在中國面臨3-5周隔離。

北京冬奧主辦單位規定，選手每天都要接受快篩。

他說：「醫學專家同意，今年2月最安全的地方就是『北京泡泡』，但未來30天，我們的挑戰是如何讓我們的選手不感染新冠病毒，能去北京參賽，檢測為陰性，才能進入北京泡泡。」

北京冬奧 東京奧運 加拿大

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