德國接任G7輪值主席 對華對俄政策成考驗

聖誕節前夕，會標已經製備，德國政府發言人黑貝施特賴特（Steffen Hebestreit）舉起一張藍色廣告。上面，白色的「G」和白色的「7」相互重疊，合成G圖形，下面是「G7 Germany 2022」（G7 德國2022），此外，無更多裝飾。赫貝斯特雷特說，「這一對基本要素的聚焦代表了我們為本屆主席任期設定緊湊工作計劃的意願。」

G7，即美國、加拿大、日本、法國、英國、意大利和德國，成立於上個世紀70年代。當時，這7國是全球最強工業化國家。成立之初，經濟為其主導主題。時過境遷，如今，「七國集團」主要關注的是重大政治議題，而所有這些議題都只能多邊、共同應對。

德國從英國手中接棒

2021年英國輪值主席任期的大多數議題，將在從2022年1月開始的德國輪值主席任期內繼續成為磋商對象，尤其是延續了兩年而仍遠未能戰勝的新冠瘟疫，G7衛生部長最後一次共同磋商是在上月底。6月份在倫敦舉行的G7峰會上，各國元首或政府首腦同意到2022年底向發展中國家提供多達23億劑疫苗，德國是國際疫苗接種聯盟動議COVAX的第二大捐助國。

氣候政策將成為德國作為G7主席國的中心主題。社民黨籍總理肖爾茨（Olaf Scholz）在新年致辭中作了這一宣布，印證了綠黨籍外長貝爾博克此前在G7利物浦（Liverpool）外長會議上的表態。貝爾博克稱，氣候危機對和平與安全產生影響，這不僅是對歐洲人，而尤其是對新興國家和發展中國家。

貝爾博克當時這麼說，「我們可以沉湎於西方是一座島嶼的幻覺裡，但若我們現在不採取行動，即使在這個島上，水也會繼續無情上漲。...這就是我們何以要把共同應對氣候危機作為明年G7主席國的優先事項之一。」

不排除中國

不過，若無中國參與，G7將無法減緩全球暖化。貝爾博克強調，「對於我們、對於七國集團，中國是合作伙伴，『這不僅指氣候保護』，眾多全球性問題，只能共同解決。」然而，在如何同北京威權政權打交道問題上，七國集團內部絕非沒有爭議。倫敦G7峰會上，美國總統拜登敦促採取更嚴厲立場。

貝爾博克表示，中國絕對是競爭者，「在很多方面也是制度性對手，但『合作是外交和國際聯手最重要原則』，不過，它必須基於人權和國際條約，西方必須應對這一外交政策兩難局面」。

美國是「最重要的伙伴」

肖爾茨總理亦持此觀點，本月中旬在聯邦議院發表的首份政府聲明中，他表示，「我們必須將我們的對華政策同我們看到的現實中國保持一致。」他指出，「惡劣的人權狀況」和「對普世規範的違反行為」應該被「點名」，但「這並不能改變這一事實：有著如此規模和歷史的中國在國際舞台上佔有舉足輕重的位子。」

很明顯，G7輪值主席任期內，新聯邦政府希望通過「建設性對話」打造其外交政策。然而，在G7框架中，沒有美國就無法做到這一點。肖爾茨總理也完全知道。因此，他在政府聲明中強調，面對全球競爭，「美國是最重要伙伴」。

寄望拜登

這是一個他現在有相當期待的合作伙伴。他說，「我和美國總統拜登一樣堅信，世界上的自由民主國家應重新證明，它們可以為21世紀的挑戰提供更好、更公平和更公正的答案。」他明確表示，這一點也適用於國與國關系。他強調，聯邦德國政府將始終支持多邊合作及其機構。

在俄羅斯問題上亦然。七國集團威脅說，若入侵烏克蘭，俄羅斯就將承受「嚴重後果」。所謂後果，主要指經濟懲罰措施。肖爾茨總理在聯邦議院表示，「任何侵犯他國領土完整的行為都將付出高昂代價。在這一問題上，我們將與我們的歐洲伙伴和跨大西洋盟友發出同一個聲音。」由此，肖爾茨重申了前任默克爾的立場。

任G7主席國是重大國際使命

盡管如此，肖爾茨總理仍要繼續推動談判。他指出，由於特殊歷史背景，德國必須「准備好更多地嘗試達成諒解，致力於打破衝突升級螺旋」。

聯邦財政部長林德納（Christian Lindner）將主持G7國家財長會議，他也指出，G7主席身份是「我們須立即承擔的重大國際使命」。外交、經濟、衛生等部也有相同的計畫。

再度在巴伐利亞阿爾卑斯山區舉行

德國G7主席國的重頭戲將是定於6月26日至28日，在巴伐利亞阿爾卑斯山風景秀麗的埃爾茂（Elmau）城堡舉行的峰會。2015年，這個位於加米施-帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen）地區的小鎮就曾是一屆峰會的見證地。

當地主管市長施瓦岑貝格（Thomas Schwarzenberger）在接受巴伐利亞電台採訪時表示，「這當然是一個很好的證明，上次運作良好，給國家元首和政府首腦們留下了不錯的印象。」他稱，「當然，我們知道，還有很多工作等著我們，等著警察、救援人員和所有相關人員去做。接下來的6個月將非常緊張、非常艱鉅。」聯邦政府方面則強調，埃爾茂宮滿足作為G7峰會舉辦地的所有後勤及安全要求。

預計耗資1.66億歐元

為國家元首和政府首腦提供大型套房的這個五星級豪華酒店，坐落在難以通行的森林高谷。2015年，這裡為警車增設了周邊道路，並設立了專用機場和直升機停機坪。

巴伐利亞州內政部估計，此次峰會將花費約1.66億歐元，其中近90%用於安全保障，其中包括數公裡長的高安全圍欄和衛星通信系統。2015年，調集了德國各地約2萬警員，使峰會地點成了一座堡壘。此次也不會有什麼不同。

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