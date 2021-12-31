各界施壓 印尼改口允許羅興亞難民靠岸

在漁民和援助組織的壓力下，原本拒絕羅興亞難民入境的印尼政府，改口同意他們上岸並進行安置。

約120名羅興亞人周三（29日）被通知，他們將被允許進入印尼尋求庇護，此前，他們遭當局拒絕入境。

本周二（28日），印尼政府曾表示，他們將向船上的羅興亞人提供水、食物和藥品，但他們被拒絕進入印尼領土，此案引發印尼以及國際的關注。

印尼政治、法律和安全事務部官員維賈亞（Armed Wijaya）說：「印尼政府基於人道主義，決定為目前漂浮在亞齊省的羅興亞難民提供庇護，他們大多是婦女和兒童。」

路透社指出，印尼當局最初是計劃先提供人道主義援助、然後再讓這艘船離開，但在漁民對船只狀況發出警告、以及來自聯合國難民署和國際特赦組織等團體呼籲讓船只靠岸後，各方壓力下，印尼才改變了決定。

羅興亞難民漂流數日

當地漁民是上周日（26日）發現這艘載有羅興亞人的船。他們說，船上的人看起來「很虛弱，但很好」。漁民們無法拖動這艘船，但向這些人提供了食物、水和衣服。

難民們告訴他們，他們已經在海上漂流了28天，其中有一人已經死亡。漁民們用手機拍攝的視頻在社交媒體上傳播後，大眾紛紛對羅興亞人的處境深感同情。

國際特赦組織印尼分會在一份聲明中說：「這要歸功於亞齊的漁民們，他們奮力拼搏，冒著風險，使這些兒童、婦女和男子能夠被帶到岸上。」

印尼面臨巨大壓力

國際特赦組織、聯合國難民署和由九個印度尼西亞權利團體組成的民間社會聯盟敦促雅加達政府接受這些難民。

民間社會聯盟在一份聲明中說：「羅興亞人是個脆弱、無國籍的群體，應該得到保護」。聯合國難民署則表示，它准備協助政府和當地社區為安置羅興亞人做准備。

自2017年以來，已有70多萬羅興亞人逃離緬甸，以逃避軍隊對他們的鎮壓，軍方對這個宗教少數群體的迫害，早在今年年初緬甸發生政變之前就已發生。

印尼並不是聯合國難民公約的簽署國，但該國是在尋求赴第三國庇護者的過境地。過去幾年，來自緬甸的羅興亞難民往往會在11月至4月期間航行到馬來西亞、泰國和印尼等國周圍，因為該地區的海面在這段期間相對平靜。

（法新社、美聯社、路透社）

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