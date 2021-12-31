排3小時也值！德國第二年禁售煙火 民眾越境去波蘭搶購

根據德國現行法規，商家只有在跨年夜左右能販售煙火鞭炮，近兩年由於疫情關係，德國政府今年和去年都禁止商家賣煙火，以防群聚和減少燒燙傷事故，避免增加醫療負擔。許多按捺不住的德國人不惜越過邊境、跑到波蘭購買，花3小時排隊也甘之如飴。

英國衛報報報導，德國民眾聚集在波蘭邊境斯武比采（Slubice）一家煙火工廠前，等著買煙火。根據民眾回報，這周大約要排隊排3個小時才能買足數量來慶祝跨年夜，每輛車最多只能載50公斤煙火，德國還在邊境增派警力隨機抽查，避免民眾超量帶貨。

根據德新社近期所做的YouGov民調，大多數德國人支持煙火禁令。調查發現，66%的人支持該項決定，而27%的人反對。

煙火產業已宣布將採取法律行動，稱允許民眾從國外攜帶煙火入禁不公平，並認為如果按照說明使用產品，「幾乎不可能」造成嚴重傷害。

德國煙火業協會負責人舒伯特（Ingo Schubert）說，目前仍缺乏有效證據證明跨年夜發生的多起事故是由煙火造成，強調喝酒造成的意外也沒有備受重視。