快訊

迎跨年車潮將湧現！ 全台易塞路段看這

學測社會衝刺／強化提升閱讀理解 熟悉試題練手感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

排3小時也值！德國第二年禁售煙火 民眾越境去波蘭搶購

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
不少德國人越過邊境、跑到波蘭購買煙火，花3小時排隊也甘之如飴。截自YouTube
不少德國人越過邊境、跑到波蘭購買煙火，花3小時排隊也甘之如飴。截自YouTube

根據德國現行法規，商家只有在跨年夜左右能販售煙火鞭炮，近兩年由於疫情關係，德國政府今年和去年都禁止商家賣煙火，以防群聚和減少燒燙傷事故，避免增加醫療負擔。許多按捺不住的德國人不惜越過邊境、跑到波蘭購買，花3小時排隊也甘之如飴。

英國衛報報報導，德國民眾聚集在波蘭邊境斯武比采（Slubice）一家煙火工廠前，等著買煙火。根據民眾回報，這周大約要排隊排3個小時才能買足數量來慶祝跨年夜，每輛車最多只能載50公斤煙火，德國還在邊境增派警力隨機抽查，避免民眾超量帶貨。

根據德新社近期所做的YouGov民調，大多數德國人支持煙火禁令。調查發現，66%的人支持該項決定，而27%的人反對。

煙火產業已宣布將採取法律行動，稱允許民眾從國外攜帶煙火入禁不公平，並認為如果按照說明使用產品，「幾乎不可能」造成嚴重傷害。

德國煙火業協會負責人舒伯特（Ingo Schubert）說，目前仍缺乏有效證據證明跨年夜發生的多起事故是由煙火造成，強調喝酒造成的意外也沒有備受重視。

德國 跨年

延伸閱讀

一張圖看各地元旦迎曙光 氣象局指這裡機率最高

德國外長支持禁中國強迫勞動產品 西門子反對

新北跨河煙火秀明晚登場 交通攻略看這裡

新北跨河煙火秀在淡水漁人碼頭 交通動線全攻略

相關新聞

通話50分鐘 拜登警告普亭：若入侵烏克蘭美會果斷回應

美國總統拜登30日下午與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話50分鐘，就烏克蘭情勢交換意見；白宮事後聲明表...

別再叫我臭水池！巴黎塞納河要靠2024奧運辦泳賽翻轉命運

法國政府日前宣布，2024年巴黎奧運開幕典禮將在巴黎「塞納河」（Seine River）舉行並開放公眾游泳，打破長年來夏季奧運在體育館舉行運動員和官員入場式、及禁止人們在巴黎市內河流游泳的傳統與禁忌，將徹底改變塞納河總是負評滿滿且備受遺忘的命運。

排3小時也值！德國第二年禁售煙火 民眾越境去波蘭搶購

根據德國現行法規，商家只有在跨年夜左右能販售煙火鞭炮，近兩年由於疫情關係，德國政府今年和去年都禁止商家賣煙火，以防群聚和...

德國外長支持禁中國強迫勞動產品 西門子反對

德國新任外長貝爾伯克主張對中國強硬，支持歐洲聯盟（EU）禁止進口使用強迫勞動生產的產品，不過德商西門子總裁博樂仁反對實施...

淫魔富豪女友 誘拐少女判有罪

已故美國「元首級」淫魔富豪艾普斯坦生前女友、英國名媛麥斯威爾被指控為權貴人士仲介未成年少女提供性服務，陪審團經過五天審議...

文在寅接班人 李在明拒美中選邊站

南韓明年三月舉行總統大選，執政共同民主黨總統候選人李在明接受外媒訪問時，以美英澳三方安全倡議ＡＵＫＵＳ為例，表明會尋求美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。