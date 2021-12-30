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美俄峰會前夕 拜登欲對普亭發出嚴厲制裁威脅

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美國總統拜登（左）、俄羅斯總統普亭（右）將舉行視訊會談。法新社
美國總統拜登（左）、俄羅斯總統普亭（右）將舉行視訊會談。法新社

一旦俄羅斯擴大其在烏克蘭的軍事干預，美國將對俄實施嚴厲制裁。白宮一高階人士透露，定於本周四（12月30日）舉行的與普亭的視訊峰會上，拜登將致力於尋求外交解決方案，但會強調採取懲罰措施的決心。

有一條外交途徑

這位不願透露姓名的美政府官員表示，若俄羅斯再次入侵烏克蘭，北約已有計劃擴大其在各東歐成員國內的存在並加強其能力。他同時指出，「如果普亭總統有興趣，拜登總統將明確表示，相關地區存在一條緩和局勢的外交途徑。」

白宮稱，應俄方要求，短期內達成的兩位總統之間的視訊會談定於本周四晚（歐洲中部時間21點30分）開始。

聯想起2014年

數星期來，華盛頓指責莫斯科在俄烏邊境地區大規模部署軍隊。西方憂慮俄軍可能入侵烏克蘭。莫斯科斷然否認有此意圖，反指控基輔在邊境地區增兵。事態發展讓人聯想起2014年爆發的克裡米亞衝突及俄羅斯對這一主權屬於烏克蘭的半島的吞併。

上周，普亭在年終新聞會上稱，俄方願以外交方式解決問題，但要求獲得安全保障，尤其包括北約終止繼續東擴、不得給予烏克蘭北約成員資格。此要求遭到多個北約成員國的拒絕。

堅定支持

12月初，拜登和普亭曾舉行為期兩小時視訊會議。兩人此前於6月份在瑞士日內瓦首次會面。兩國特使亦計劃於明年1月10日在日內瓦會面，議題很可能涉及烏克蘭衝突和莫斯科關於北約應提供安全保證的要求。北約方面則計劃於1月12日與俄方會談。此外，俄羅斯和歐洲安全與合作組織的代表定於1月13日會晤。

歐盟「不是旁觀者」

一些西方觀察家認為，即使俄羅斯入侵烏克蘭，美國或北約也不太可能直接軍事干預。華盛頓及其歐洲盟友更可能是以嚴厲經濟制裁做出反應，其中包括，將俄排除在設址比利時的國際支付系統SWIFT之外。此舉將重創俄最重要經濟部門之一的能源產業。

美方強調，就與莫斯科的會談，華盛頓和歐洲盟國和伙伴國保持著密切聯繫。白宮的這位高層人士承諾，將繼續奉行這一原則：沒有歐洲伙伴的參與就不會作出任何與其有關的決定。布魯塞爾方面日前要求，歐盟必須參與計劃在日內瓦舉行的會談。歐盟共同外交與安全事務高級代表博雷利在德國《世界報》上表示：「我們無意也不能成為旁觀者，任由他人決定其命運。」

（德新社，路透社）

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