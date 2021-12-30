SK海力士大漲5% 因同業美光和三星受西安封城影響

南韓記憶晶片大廠SK海力士今（30）日早盤大漲5%，寫下4月28日以來最大盤中漲幅，競爭對手美光（Micron）和三星電子先後表示，西安晶片生產線因封城而減產。

花旗全球市場分析師彼得‧李（音譯）說：「西安生產受阻的情況若延續，將在未來幾個月抑制全球記憶體晶片供應成長。」

美光稍早表示，西安實施防疫封鎖措施，導致該公司晶片廠上班的員工和承包商員工人數減少，對其DRAM組裝和測試業務的產量產生了一些影響。

美光在西安使用一座測試和組裝廠房。該公司表示，有能力滿足多數客戶的需求，但新的供應安排可能引發延誤。

美光在部落格文章中說，完全服從西安市政府12月23日生效的封城決定，將團隊成員、承包商和西安人民的健康和安全放在首位。