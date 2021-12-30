烏克蘭情勢緊張 拜登應普亭要求將再度通話

白宮29日宣布，美國總統拜登30日將和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話，討論包含烏克蘭在內一系列議題；美國政府資深官員表示，美國定會持續要求俄羅斯軍隊離開俄烏邊界，返回常駐點，此外，美國期盼開展外交與對話，在談判桌上創造緩和情勢的環境。

拜登7日才與普亭視訊通話2小時，討論烏克蘭局勢，拜登當時警告普亭，俄國若侵略烏克蘭將面臨「嚴重後果」；資深官員29日表示，這次通話是俄羅斯方面的要求。此外，美俄官員預定1月10日在日內瓦舉行安全會談。

白宮國安會發言人霍恩（Emily Horne）宣布，拜登與普亭將通話，並表示，美國政府將持續和歐洲盟友外交往來共商針對俄軍在烏克蘭邊境集結的應對之道。

國務卿布林肯（Antony Blinken）29日也與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話，重申面對俄軍壓境，美國堅定支持烏克蘭的獨立、主權與領土完整，兩人討論如何和平解決烏克蘭東境的衝突，以及即將發生的美俄外交接觸。

拜登政府本月初態度強硬，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在拜普本月初通話後表示，美國將尋求對俄羅斯的經濟制裁手段、提供烏克蘭額外的防衛物資，以及協助北約盟友強化東境軍力。

此外，蘇利文也提到，美國官員已得到德國當局承諾，一旦俄國入侵烏克蘭，德方就會關閉天然氣管線北溪2號（Nord Stream 2）。

一名資深官員29日在背景簡報會除了重申美國有制定應對計畫外，也表示，現在是危急時刻，需要高層級的往來以解決當前問題，並試圖找到一條緩解之道。

這名資深官員表示，美國已制定計畫，強化北約盟國部隊的部署，以應對進一步的入侵行動；拜登會正告普亭，若未來幾周內有進一步入侵，美國已準備好，協助烏克蘭捍衛領土。