德國外交、內政部長宣布不出席北京冬奧會

（德國之聲中文網） 聯邦德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）和內政部長費澤爾（Nancy Faeser） 不會去北京出席明年 2 月舉行的冬季奧運會。這兩名聯邦強力部門首長周三（12月29日）雙雙明確表示，此為個人決定，並非外交抵制的政治決策。

貝爾博克外長對德新社坦誠：“我是超級體育迷，但絕對不會在這個時候出席冬奧。過去，歷屆外交部長也通常不出席。” 負責體育事務的內政部長費澤爾經由內政部發言人解釋說，“僅出於大瘟疫考慮”，就無意親赴北京。

本周三，聯邦政府副發言人畢希納爾 (Wolfgang Büchner) 在被問及社民黨籍的肖爾茨（ Olaf Scholz ）總理是否會去北京時未置可否。他表示，“就是否出席奧運，歐盟成員國之間尚在協調， “我不能對協調過程置喙。”

美國外交抵制——俄羅斯強烈反對

幾周前，美國宣布不派任何官方代表參加在中國舉辦的本屆冬奧會。澳大利亞、加拿大和英國也先後跟進。北京領導層強硬對待新疆維吾爾族穆斯林和藏民、鎮壓香港民主運動和威脅台灣，廣受批評。

不過，也有強烈反對外交抵制者。俄羅斯總統普京便在聖誕節前夕詬病美國的做法不可接受。在年度新聞會上，他稱， “這是一個不可接受的錯誤決定。”他表示， “我們一貫反對體育政治化” 。普京本人將於 2 月份去北京出席冬奧會開幕式。

同肖爾茨總理一樣，在接受德新社采訪時，貝爾博克外長指出，有關是否外交抵制，德方仍在同歐盟合作伙伴們協調。

前總理默克爾和她的前任通常都不出席奧運會。迄今，聯邦政府一般由主管體育的內政部長作為代表參加奧運會。

聯邦內政部發言人並沒有對內政部長費澤爾因新冠瘟疫而作出放棄去北京的決定給出具體的解釋和說明。

本屆冬奧將於 2 月 4 日至 20 日在嚴格的防疫條件下在北京都舉行。發給運動員、官員、媒體和助手的相關手冊規定，每天都須接受檢測、必須佩戴口罩、活動空間限於住宿和奧運設施之間。根據中方防疫措施，外國參與者必須在入境前至少兩周全面接種，以免在抵達後被隔離３星期。受到批評後，相關規定或還會做出修改。

（德新社）

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