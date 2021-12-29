公開北約停止東擴等安全保障草案 俄羅斯外長親揭原因

俄羅斯外交部長拉夫羅夫日前表示，俄方懷疑要求停止北約組織（NATO）東擴的提案會得到任何肯定，且美國帶頭的NATO極有可能會完全無視莫斯科的安全顧慮。

俄羅斯官媒《RT》轉述，拉夫羅夫向記者索洛維約夫（Vladimir Solovyov）解釋，俄羅斯將發布安全保證草案視為一種防備西方國家不考慮或選擇性洩露的手段，「正如普亭總統與外交部的解釋的，我們已經公開我方的倡議，因為我們注意到西方有能力混淆任何他們不舒服的議題」。

拉夫羅夫表示，「我們認真地無法肯定，我方草案的主要議題，亦即無條件要求NATO不向東擴張不會遭到掩蓋」。

RT亦指莫斯科的專家已經注意到，當代美國的一個資訊戰術就是偷過「匿名消息來源」將據稱機密談判要點扔進公眾領域，餵養被認為「選邊」的大眾新聞機構。

俄羅斯外交部17日公開俄方提交給美國和NATO的安全保障草案，如要求華府承諾不讓烏克蘭等前蘇聯國家加入NATO，承諾勢力不會東擴至俄國、不在本國領土之外部署核武及不在非北約國家的前蘇聯國建立軍事基地等等。