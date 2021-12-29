金正恩: 追求北韓特色社會主義建設全面發展

繼18禁成人雜誌從書報架消失，下一樣自日本超商撤退的商品是什麼？答案可能讓你跌破眼鏡。日本媒體報導，1970年代起便與超商畫上等號的關東煮（おでん）漸漸減少，取代的是台灣人很熟悉的熱食。 「不管是哪家超商連鎖，都覺得賣關東煮是很棘手的事。」未具名的超商主管證言。這是一年有數百億日圓收益的商品，理應很難放棄。日本經濟新聞報導，第二大連鎖的全家便利超商2019年幾乎所有分店都有賣關東煮，2021年約剩2成的分店在賣；第三大的羅森（Lawson）約4成的店有提供這樣熱食。...

2021-12-29 07:30