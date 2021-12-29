金正恩: 追求北韓特色社會主義建設全面發展

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
北韓朝中社29日發布領導人金正恩28日主持會議的畫面。法新社
北韓朝中社29日發布領導人金正恩28日主持會議的畫面。法新社

北韓朝中社29日報導， 北韓勞動黨第八屆中央委員會第四次全體會議27日開幕，28日舉行了第二天的會議。

報導稱，勞動黨總書記金正恩在會議首日提出「2022年黨和國家事業方向」這一歷史性結論後，在第二天的會議中進行了對社會主義農村發展具有重大改革意義的歷史性報告。

 

報導表示，為符合追求北韓特色社會主義建設全面發展的現實條件和時代要求，金正恩總書記提出推動農村振興這一偉大目標的中長期發展戰略、重點課題以及具體的實行方案，並採取了重大的革命性措施。

 

報導稱，全新的社會主義農村建設綱領為解決當前國內農村問題指明了最科學的創新方向，獲得了與會者的全面支持和讚同。

 

報導表示，會議首日總結了2021年黨和國家主要政策的執行情況，並討論了明年度事業計畫，第二天的會議重點討論了正確解決社會主義農村問題所面臨的課題。

北韓 金正恩 勞動黨

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