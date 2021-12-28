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防疫升級民怨爆發 蘇格蘭威爾斯民眾怒吼：我們要跨年

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
蘇格蘭收緊防疫措施引發民怨，首席部長斯特金成為箭靶。（法新社）
蘇格蘭收緊防疫措施引發民怨，首席部長斯特金成為箭靶。（法新社）

新冠病毒Omicron變異株侵襲歐洲，蘇格蘭和威爾斯皆收緊防疫措施，限制酒吧等娛樂場所營業方式，但確診數更多的英格蘭卻未升級。蘇格蘭和威爾斯民眾在網路發出怒吼，要求政府拿出數據並放寬限制，讓他們開心跨年

蘇格蘭限制室內活動最多100人，威爾斯50人。蘇格蘭規定親友聚會以3戶為上限，威爾斯則規定酒吧、餐廳等場所一桌不得超過六人。

兩地民眾在網路大罵蘇格蘭和威爾斯首席部長斯特金（Nicola Sturgeon）與德雷克福特（Mark Drakeford），並製作許多迷因圖，發洩被限縮娛樂的不滿。許多網友開玩笑表示31日要到英格蘭跨年。

英國27日新增98515例確診，24日新增確診首度破12萬例，刷新最高單日紀錄。

蘇格蘭 跨年 Omicron

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