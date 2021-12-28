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南韓總統2022年年薪 敲定560萬元

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
南韓總統文在寅。歐新社
南韓總統文在寅。歐新社

韓聯社報導，南韓人事革新處28日表示，國務會議當天表決通過有關公務員報酬和津貼規定的修正案。根據修正案，2022年南韓總統年薪敲定為2.40648億韓元（約台幣560萬元），國務總理年薪為1.86562億韓元（約台幣434萬元）。

副總理、監查院院長的年薪為1.41145億韓元（約台幣328萬元），長官級（部級）為1.37189億韓元（約台幣319萬元），人事革新處處長、法制處處長、食品醫藥品安全處處長、通商交涉本部長、科學技術革新本部長為1.35209億韓元（約台幣314萬元），次官級（副部級）為1.33234億韓元（約台幣310萬元）。

明年公務員工資漲幅敲定為1.4%。但考慮到新冠疫情重創民生經濟，總統和國務總理等高級政務類公務員將放棄加薪。

公務員 南韓 疫情 年薪

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