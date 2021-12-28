以色列飛彈空襲敘利亞最大港！多個貨櫃陷火海損失慘重

每年11月底，東京住處附近的車站前就會出現不少工人，在那幾棵葉子掉得差不多的行道樹爬上爬下，好不熱鬧。數天後，晚間6點起，佈置好的夜間裝飾照明燈整個亮起，在蕭瑟的夜裡增添不少美麗的光景，而這一幕也就代表著寒冷的冬天即將到來了。

2021-12-28 09:40