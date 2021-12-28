以色列飛彈空襲敘利亞最大港！多個貨櫃陷火海損失慘重
敘利亞軍方表示，以色列28日對敘國重要港口拉塔基亞港（Latakia）發動飛彈空襲，港口陷入一片火海，暫時尚未傳出有人員傷亡。
敘利亞當地消防部門透露，幾枚飛彈襲擊的是港口的貨櫃存儲區，貨櫃主要存放汽油、汽車和機械零件。
拉塔基亞港是敘利亞的主要商業港口，從伊朗進口大量貨物。這也是以色列本月第二度空襲拉塔基亞港，本月7日，以色列曾對拉塔基亞港口發動空襲。
敘利亞國家電視台SANA報導指，港口聽到五聲爆炸聲響，貨櫃存儲區燃起大火，火勢目前已被撲滅，消防員正努力替現場降溫，目前沒有傳出人員傷亡，但物質損失慘重。
عد.وان إسر.ائيلي جوي على محيط مرفأ اللاذقية pic.twitter.com/QkszgCm0Od— سانا عاجل (@SanaAjel) December 7, 2021
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