回顧2021挑戰 歐盟代表點名中國 

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)周一 (12月27日)於歐盟官方網站發表年度回顧長文時表示，歐盟必須下定決心來應對劇烈變化的地緣政治情勢。

他提到，歐盟將在中國問題上保持團結，把中國視為合作伙伴、競爭者和系統性的對手。他說：「2021年，中國國內人權狀況的惡化，其在區域內的行為、制裁歐洲議會議員和其他歐盟官方機構的決定，以及近期對立陶宛的脅迫，都造成了損害。」

博雷利強調，未來會把重點放在使歐盟在整個印太地區的伙伴關系更加多樣化，促進歐盟在該地區的參與，在貿易和投資、安全問題，例如海上或網絡安全進行更多的合作。

他表示，年底歐盟就中國和印太問題舉行了和美國的密切磋商，並同意啟動歐美關於安全和國防的專門對話。他也提到，6月訪問雅加達鞏固了歐盟與東盟的接觸，歐盟也與中亞進行了更密切的接觸，並開始改善與海灣國家的合作。

提到美國時，博雷利認為美國總統拜登2021年上任後重啟了歐美關系，也在氣候變化、伊朗核談判和公司稅收方面的談判有了進展，但是在撤軍阿富汗和澳英美安全聯盟(AUKUS)的發展上卻有未盡之處。

2022捍衛歐盟價值觀

談到烏克蘭和白俄羅斯間的沖突威脅，博雷利說歐盟以堅定和統一的方式向合作伙伴提供了政治和行動支持，支持烏克蘭抵制來自俄羅斯的壓力。

博雷利也談到了世界所面臨的地緣政治危機，像是白俄羅斯、烏克蘭、馬裡、蘇丹、阿富汗、埃塞俄比亞和委內瑞拉的情勢，表示歐洲人不能只活在自己的「安全泡泡」中。

在新冠疫情方面，博雷利表示，歐盟自2020年12月以來也不間斷地出口新冠疫苗，在總共生產的20億劑疫苗中，歐盟已向61個國家出口了超過11億劑，捐贈了超過3.85億劑，超過了年底前捐贈2.5億劑的目標。而歐盟新的目標是在2022年中期前捐出共7億劑疫苗。

他提到，60%歐洲人接受了兩劑疫苗、南美洲為61%、北/中美洲和加勒比地區為56%、大洋洲為57%、亞洲為53%，但非洲僅為8%。各大洲之間不平等的疫苗接種率顯示加快捐贈和開發當地疫苗生產能力的必要性，特別是在非洲。

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】