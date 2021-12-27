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民調：六成英國人 對退出歐盟失望

德國之聲 / 德國之聲中文網
根據英國輿論研究機構Opinium發表的一項今年聖誕節前所作民意調查結果，26%的受訪者對本國退出歐盟後的情況評價負面；35%的人認為，退歐結果糟於本人預期；認為退歐後情況好於預期的只佔14%。 圖／德國之聲中文網
根據英國輿論研究機構Opinium發表的一項今年聖誕節前所作民意調查結果，26%的受訪者對本國退出歐盟後的情況評價負面；35%的人認為，退歐結果糟於本人預期；認為退歐後情況好於預期的只佔14%。 圖／德國之聲中文網

根據英國輿論研究機構Opinium發表的一項今年聖誕節前所作民意調查結果，26%的受訪者對本國退出歐盟後的情況評價負面；35%的人認為，退歐結果糟於本人預期；認為退歐後情況好於預期的只佔14%。

約1900名英國成年人接受了詢問。

約一年前，英國最終退出歐盟及關稅聯盟。就在分手期前數天， 倫敦和布魯塞爾達成一項共同貿易一攬子計劃，聖誕節期間簽了字。

委托做此項調查的《觀察家報》（Observer）報道說， 當年在英國脫歐公投中投了贊同票的人中現在持負面評價者也佔42%。報道稱，英國社會目前呈現的並非退歐支持者和反對者陣營之間的對立，而是退歐支持者陣營內部分崩離析。

數月來，英國退歐的負面後果給人留下深刻印象：由於缺少卡車司機，超市貨架空空、加油站無油可售。脫歐前，卡車司機多半來自東歐；隨著脫歐，他們失去在英國工作許可。在英國其它服務行業，眼下亦極缺外來勞動力。

（德新社）

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本文章由德國之聲授權提供】

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