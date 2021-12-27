靈媒預言英查理王子快要繼位 但當君主不會很久
英國知名靈媒黛博拉．戴維斯（Deborah Davies）26日對英國每日星報預言說，未來數月，英國王室將出現「重大變化」，年輕成員會走上檯面。
戴維斯說，英國女王伊麗莎白二世會逐步卸下職務，不過查理王子「當君主的時間會很短」，可能只有「兩三個月左右」，而後就會傳位給威廉王子。
戴維斯說：「我不知道為什麼會這樣，並不是說我預見查理去世什麼的，我只是認為他不適合當國王，他的妻子卡蜜拉也不適合當王后。」
戴維斯說，「威廉已經被培養得非常適合當國王」，威廉會成為「很棒的國王」，而查理「享受現在這樣的生活」，當國王後可能不會非常快樂。
戴維斯認為，查理是感情強烈的人，而當國王需要更多耐性。
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