快訊

躲狗仔？王力宏檢疫期滿晚出關 陳時中：不能早但可以晚

鴻海今跳電...明年真的缺限電？學者：幾乎沒辦法避免

靈媒預言英查理王子快要繼位 但當君主不會很久

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
2020年3月9日，英國女王伊麗莎白二世（左起）、王儲查理王子、卡蜜拉、威廉王子和凱特在倫敦西敏寺出席英聯邦日慶典。（美聯社）
2020年3月9日，英國女王伊麗莎白二世（左起）、王儲查理王子、卡蜜拉、威廉王子和凱特在倫敦西敏寺出席英聯邦日慶典。（美聯社）

英國知名靈媒黛博拉．戴維斯（Deborah Davies）26日對英國每日星報預言說，未來數月，英國王室將出現「重大變化」，年輕成員會走上檯面。

戴維斯說，英國女王伊麗莎白二世會逐步卸下職務，不過查理王子「當君主的時間會很短」，可能只有「兩三個月左右」，而後就會傳位給威廉王子。

戴維斯說：「我不知道為什麼會這樣，並不是說我預見查理去世什麼的，我只是認為他不適合當國王，他的妻子卡蜜拉也不適合當王后。」

戴維斯說，「威廉已經被培養得非常適合當國王」，威廉會成為「很棒的國王」，而查理「享受現在這樣的生活」，當國王後可能不會非常快樂。

戴維斯認為，查理是感情強烈的人，而當國王需要更多耐性。

英國 伊麗莎白二世 女王

延伸閱讀

診斷出爐為左膝韌帶扭傷 戴維斯至少缺陣1個月

NBA／湖人首秀砍全隊最高分 湯瑪斯感嘆布萊恩無緣見證

NBA／戴維斯兩度傷退 湖人啞火慘遭灰狼狠咬一口

4次全沒避孕！20歲女老師偷吃學生 「歡愉片」慘遭瘋傳

相關新聞

豪雨襲巴西導致2水壩潰堤！ 河水暴漲釀18死280傷

巴西東北部地區近日因連日降雨導致水壩潰堤，大量洪水灌進當地河流並淹進當地多處城鎮，目前已造成至少18人死亡、更有280多...

東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

「怕冷嗎？更冷的日子還在後面。」東北亞的日本與韓國目前正遭強烈寒流侵襲，通過朝鮮半島的冷氣團，26日清晨先是在南韓創下了 -25.5°C的今年最低溫，甚至連人口稠密的首爾，市郊西北的恩平區都急凍到 -18.5°C。接著這波冷空氣很快地穿越日本海，並於27日清晨在日本的北陸與中部平原帶來大量降雪——從日本海方向襲來的大暴雪，目前不僅在沿海的鳥取縣帶來急凍災情，大雪更嚴重地癱瘓了琵琶湖沿岸的滋賀縣交通，鐵公路因雪癱瘓、航空交通緊急停班、數百輛汽車急凍拋錨在雪區道路中央的慘況，也讓日本東西橫貫的陸空交通陷入大亂中斷，急凍至-2.2°C東京千代田區，更刷新了45年來的東京都心12月最低溫紀錄。

靈媒預言英查理王子快要繼位 但當君主不會很久

英國知名靈媒黛博拉．戴維斯（Deborah Davies）26日對英國每日星報預言說，未來數月，英國王室將出現「重大變化...

莫斯科提安全保證要求 俄主導聯盟：東歐緊張應會緩解

一個由俄羅斯領導的安全集團27日表示，在莫斯科當局向北約（NATO）提出安全保障要求後，東歐緊張局勢應會有所緩解。

逆送天然氣回波蘭 俄否認政治操作

歐洲天然氣管道的流向已「逆轉」長達一週，把原本送往德國的天然氣送回了波蘭，外界質疑此舉是俄國藉機進行政治操作，但俄國天然氣公司與總統普丁反咬德國，是藉著天然氣現貨價格飆漲，將天然氣賣往波蘭以賺取價差，德國經濟部則並未對此作出回應。

緬甸驚現35具婦孺焦屍 政府軍「平安夜大屠殺」 聯國促查

媒體報導，緬甸東部有座城鎮至少35個平民遭殺害，他們的遺體化為焦屍，聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯今天對此深感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。