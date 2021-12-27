聽新聞
test
0:00 / 0:00
逆送天然氣回波蘭 俄否認政治操作
歐洲天然氣管道的流向已「逆轉」長達一週，把原本送往德國的天然氣送回了波蘭，外界質疑此舉是俄國藉機進行政治操作，但俄國天然氣公司與總統普丁反咬德國，是藉著天然氣現貨價格飆漲，將天然氣賣往波蘭以賺取價差，德國經濟部則並未對此作出回應。
俄資公司逆流天然氣
歐洲的天然氣供應高度仰賴俄國管線運輸，但路透社引用德國網絡運營商 Gascade 的數據指出，原應自俄國往西歐方向輸送天然氣的「亞馬爾-歐洲管道（Yamal-Europe pipeline）」，已連續反向運闖長達六天，正將天然氣自德國送回波蘭，能量傳送速度高達每小時近 120 萬千瓦時（kWh/h）。
Gascade 公司通常將俄國天然氣送往德國境內，且其股份由俄羅斯天然氣工業股份公司（全球最大天然氣開採企業）與 Wintershall DEA（德國最大的原油和天然氣生產商）共同持有。由於股份中出現俄資，外界因此質疑，本次天然氣逆流是俄國的政治操作手段之一。
波蘭也於本週指控，俄國蓄意停止通過亞馬爾 - 歐洲管道向西歐輸送俄羅斯天然氣，透過俄羅斯天然氣工業股份公司「操縱」管線運輸。
俄國否認政治操作
然而，莫斯科時報引用法新社報導指出，俄羅斯天然氣工業股份公司已反駁了此項指控，強調「冬天才剛開始」，且歐洲各國都還沒有追加訂單的情況下，逆轉天然氣流向「不是理性的決定」。
普丁也否認政治操作，指控波蘭長期在天然氣管道的管理方面「排擠」俄國，並反咬德國在天然氣價格飆漲之際，藉機「轉售」天然氣給波蘭、賺取價差，天然氣逆流的情況完全與俄國無關，都是歐洲內部問題。但對於普丁的指控，德國經濟部並未予以回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言