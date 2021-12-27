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逆送天然氣回波蘭 俄否認政治操作

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
天然氣管線輸送流向逆轉，俄國成為眾矢之的，示意圖。（網路截圖）
天然氣管線輸送流向逆轉，俄國成為眾矢之的，示意圖。（網路截圖）

歐洲天然氣管道的流向已「逆轉」長達一週，把原本送往德國的天然氣送回了波蘭，外界質疑此舉是俄國藉機進行政治操作，但俄國天然氣公司與總統普丁反咬德國，是藉著天然氣現貨價格飆漲，將天然氣賣往波蘭以賺取價差，德國經濟部則並未對此作出回應。

俄資公司逆流天然氣

歐洲的天然氣供應高度仰賴俄國管線運輸，但路透社引用德國網絡運營商 Gascade 的數據指出，原應自俄國往西歐方向輸送天然氣的「亞馬爾-歐洲管道（Yamal-Europe pipeline）」，已連續反向運闖長達六天，正將天然氣自德國送回波蘭，能量傳送速度高達每小時近 120 萬千瓦時（kWh/h）。

Gascade 公司通常將俄國天然氣送往德國境內，且其股份由俄羅斯天然氣工業股份公司（全球最大天然氣開採企業）與 Wintershall DEA（德國最大的原油和天然氣生產商）共同持有。由於股份中出現俄資，外界因此質疑，本次天然氣逆流是俄國的政治操作手段之一。

波蘭也於本週指控，俄國蓄意停止通過亞馬爾 - 歐洲管道向西歐輸送俄羅斯天然氣，透過俄羅斯天然氣工業股份公司「操縱」管線運輸。

俄國否認政治操作

然而，莫斯科時報引用法新社報導指出，俄羅斯天然氣工業股份公司已反駁了此項指控，強調「冬天才剛開始」，且歐洲各國都還沒有追加訂單的情況下，逆轉天然氣流向「不是理性的決定」。

普丁也否認政治操作，指控波蘭長期在天然氣管道的管理方面「排擠」俄國，並反咬德國在天然氣價格飆漲之際，藉機「轉售」天然氣給波蘭、賺取價差，天然氣逆流的情況完全與俄國無關，都是歐洲內部問題。但對於普丁的指控，德國經濟部並未予以回應。

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