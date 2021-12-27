黎巴嫩經濟危機難好轉 總統稱會改革

黎巴嫩需要六至七年擺脫經濟危機！由於政府的貪污腐敗和經濟管理不善，黎巴嫩的經濟體系自2019年就因為鉅額國家債務和嚴重缺乏外匯而崩潰。在聯合國秘書長古特瑞斯對其金融崩潰原因發表嚴厲評論後，該國總統奧恩在24日接受電視採訪時回應，宣稱將會進行必要的改革，但一般預測成功的可能性不高。

經濟危機難改革

根據《半島電視台》報導，黎巴嫩總統奧恩表示，該國正在經歷1990內戰結束以來最嚴重的危機，需要六到七年改善國家處境。事實上，奧恩2016年上任至今，國內情況未見好轉，甚至私人服務銀行(Private Banking)在2020年聯合政客，扼殺了政府向IMF提出的經濟援助計畫。

聯合國秘書長古特瑞斯在措詞嚴厲的評論中提到:「龐氏騙局在黎巴嫩上演，加上腐敗和偷竊，該國金融體系已經瓦解。」目前黎巴嫩的公債超過980億美元，是世界上負債最多的國家之一。國際貨幣基金組織(IMF)表示，除非黎巴嫩能推動真正的經濟改革，並停止「借新債還舊債」，才會增加其可貸款數額。

政府向外找金援

《即時新聞》提到，去年黎巴嫩向IMF申請100億美元的救助計畫，然而在九月米卡提總理領導的新政府成立後，與IMF的會談陷入僵局，沒有達成任何協議。古特瑞斯強烈建議，黎巴嫩應通過一項「可信的經濟復甦計畫」，才能和IMF進行談判。

黎巴嫩央行行長薩拉瑪表示，黎巴嫩需要合作夥伴提供約總額150億美元的資金，以復甦經濟並支撐黎巴嫩的外匯存底。薩拉瑪說:「我們在IMF的配額是40 億美元，如果各國願意調高，達到120億甚至150億美元目標，才可使黎巴嫩復甦經濟，並恢復國家對未來的信心。」

【更多精采內容，詳見 】